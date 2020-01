Iron Danger – Pliez dorénavant le temps à votre volonté !

Iron Danger, le prochain RPG de Daedalic Entertainment, s’offre une date de sortie en vidéo.

Depuis sa création en 2007, Daedalic Entertainment a proposé un grand nombre de jeux uniques pour notre plus grand plaisir. Spécialiste des jeux d’aventure et des point’n’click, le studio allemand s’est associé avec Action Squad Studios pour proposer leur tout nouveau RPG intitulé Iron Danger. Ce dernier vient tout juste de dévoiler sa date de sortie en vidéo. Le jeu invite les joueurs à se plonger dans un monde mélangeant les genres, puisqu’il associe la mythologie nordique, les polars mais aussi l’univers bien particulier du steampunk. On peut donc s’attendre à un monde unique en son genre. On y suit les aventures de Kipuna, une jeune femme qui va tenter de sauver la ville de Kalevala face aux attaques des armées nordiques. Afin de sauver son peuple, notre protagoniste va devoir recruter des alliés et utiliser ses pouvoirs pour venir à bout de ses ennemis. En effet, Kipuna possède le pouvoir de manipuler le temps grâce au don de la créature l’ayant ressuscitée. Ainsi, notre héroïne peut modifier jusqu’à cinq secondes, ce qui lui permet de se sortir de situations périlleuses. Une mécanique assez rare dans ce genre de jeu qui mérite d’être soulignée.

Concernant son gameplay, on sait que Iron Danger proposera un système de jeu mélangeant le tour par tour et le temps réel, un peu à la manière d’un Divinity Original Sin II. Vos pouvoirs ne seront pas votre seule aide durant les combats, puisque les environnement interactifs vous permettront de réaliser diverses actions pour vous aider face aux créatures épiques qui vous feront face. Il faudra donc attendre le 25 mars prochain pour pouvoir profiter de la quinzaine d’heures que vous offrira Iron Danger sur PC, Mac et Linux via Steam.