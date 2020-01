Inti Creates tease ses projets pour la nouvelle année

Le studio derrière Mighty N°9 et Azure Striker Gunvolt évoque ses prochains jeux vidéo pour 2020.

Un studio qui fait rien, c’est un studio qui meurt. En tous cas, ça semble au moins logique dans le cadre d’une industrie. Inti Creates, qui a sorti il y a quelques mois un spin-off de Azure Striker Gunvolt (et que nous avons testé au passage), confirme ne pas être aux arrêts en teasant deux projets qui devraient voir le jour cette année. La nouvelle, c’est Takuya Aizu, le CEO du studio, qui l’a donnée aux confrères japonais de 4Gamer avec une pointe d’humour japonaise (on vous laisse découvrir la traduction des confrères de Gematsu dans les sources au pied de l’article). S’il ne faut rien attendre de leur part avant le 8 mai (date à laquelle ils célébreront leur 25 ans d’activité), l’intéressé indique que deux titres devraient bientôt sortir.

Rien de plus n’a malheureusement filtré si ce n’est que ces softs seront uniquement disponibles en téléchargement (donc pas la peine de prévoir une place sur vos étagères). On peut également supposer que ces jeux seront probablement orientés action avec une très forte probabilité que ce soit des action/platformer, une des spécialités du studio.

Pour ce qui est du support, aucune info. Enfin, au vue des titres précédemment sortis (Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX, Dragon: Marked for Death, Blaster Master Zero…) , on peut au moins en déduire que la Nintendo Switch fera partie du lot et qu’elle serait au moins épaulée par le PC ou la PlayStation 4. Pour Xbox One, comme d’habitude, studio japonais oblige, rien n’est trop sûr mais ça ne devrait blesser personne pour le moment vu qu’on ne sait même pas de quels jeux il s’agit.

Voilà, nous souhaitons également nos meilleurs vœux à Inti Creates pour l’année 2020 et attendons impatiemment d’en savoir plus sur ces titres qui seront probablement annoncés vers le milieu de l’année. Et pourquoi pas lors d’un stream dédié pour les 25 ans du studio ?