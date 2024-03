INDIKA – Narration, religion et damnation

Basés à Varsovie, en Pologne, Les équipes de 11 Bit Studios se sont déjà forgés une belle réputation quand il s’agit de repérer ou créer des univers à la fois fascinants et atypiques. Et si ce nom ne vous dit rien, leurs titres les plus importants peuvent vous parler. Que ce soit au développement ou à l’édition, leurs succès critiques et commerciaux sont remarquables (This War of Mine, Frostpunk ou plus récemment The Thaumaturge). De quoi nous rendre curieux d’Indika, leur dernière trouvaille.

Le titre risque pourtant de diviser, avant même sa sortie, notamment en raison de son thème central. En effet, Indika aura pour sujet la foi en dieu et la confiance en soi dans une histoire qu’on nous annonce comme ambigüe et trompeuse. Peut-on influer sur les desseins divins ? Ne sommes-nous qu’un outil entre ses mains, exclave de sa volonté ou le pouvoir du destin n’est-il que le fruit d’un hasard résultant de nos décisions ? Et le pécher dans tout cela, véritable loi céleste ou interprétation religieuse ?

Une ambiguïté qui se retrouvera aussi dans son visuel qui semble alterner entre jeu et cinématiques en prise de vue réelle (ou du moins extrêmement réaliste). Nous suivrons donc la quête de réponse d’une nonne dans une Russie du XIXème siècle, tiraillée entre sa foi et ses interrogations dont l’origine pourrait aussi bien être humaine qu’en provenance du Malin, pour la détourner de son devoir.

Vous l’aurez compris, Indika sera une aventure (si l’on peut dire) narrative mêlant exploration et énigmes dans une vue à la troisième personne. Il semblerait même que diverses séquences de plate-forme accompagneront nos réflexions et remises en question. Des éléments de jeu qui seront sans doute surtout là pour accompagner l’ambiance délirante, cauchemardesque presque, du titre et nous offrir des poches de respirations entre deux dérangeantes révélations.

Vous l’avez deviné, il s’agit d’une expérience qui devra se vivre pour être pleinement comprise, et celle-ci peut même d’ores et déjà être approchée via une démo disponible sur Steam. Les joueurs PlayStation et Xbox devront quant à eux patienter encore un peu pour tester leur foi avec la sortie de l’expérience globale sur les différents magasins dématérialisés le 8 mai prochain. D’ici là, il ne nous reste qu’à prier pour qu’il soit à la hauteur de ses promesses.