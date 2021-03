Immortal Fenyx Rising – Un second DLC dépaysant se dévoile

Fort d’un succès mitigé, le petit dernier d’Ubisoft voit tout de même son univers s’étendre avec l’arrivée prochaine de son second DLC. Annoncé il y a quelques mois, Immortal Fenyx Rising s’enrichit de trois scénarios supplémentaires. Intitulé Immortal Fenyx Rising : Mythes de l’Empire Céleste, ce deuxième contenu additionnel se veut plus dépaysant. Nous quittons la mythologie grecque et son panthéon pour nous diriger vers un nouveau continent accès autour de la mythologie chinoise. Qui plus est, cette nouvelle aventure propose un nouveau héros nommé Ku, dans une adaptation mythologique dans laquelle des personnages et monstres inédits vous attendent.

Si le jeu n’a pas forcément su briller par son scénario et sa direction artistique assez convenue, son expérience n’en reste pas moins agréable. Ses paysages, aux identités marquées et chatoyantes, sauront ravir les amoureux des univers mythologiques, et ce second ajout de contenu aura l’occasion de nous en montrer davantage.

Il est un point sur lequel Immortal Fenyx Rising peut se reposer, c’est son gameplay dynamique. Son arsenal, regroupement de plusieurs armes héroïques ayant toutes leurs utilités, permet des enchainements de combos terrestres et aériens pour le moins réussis. Quand sera t-il du gameplay de Ku ?

Lorsque notre nouveau personnage apparait dans la présentation du DLC, on remarque un arsenal identique à celui de Fenyx (épée, hache et arc). S’agira t-il de nouvelles compétences propres à ce personnage ou seulement d’une adaptation des combos précédemment connus au travers d’un changement d’animation ? Quelque soit le choix des studios d’Ubisoft, cela restera un point positif du jeu que l’on ne manquera pas d’apprécier.

Un autre aspect important est son monde ouvert. Bien que plus petit qu’un Zelda: Breath of the Wild, inspiration claire de cette licence, la grande abondance de ses contenus et choses à faire saura vous amener à vous perdre dans recoins de la carte.

Si vous souhaitez vous replonger dans ce monde ouvert peuplé de monstres et de Dieux, sachez que Immortal Fenyx Rising : Mythes de l’Empire Céleste sera disponible le 25 mars prochain pour tous les détenteurs du Season Pass. Pour ceux ne possédant que le jeu de base, il vous faudra débourser 40€ pour accéder aux nouveautés proposées par l’éditeur.