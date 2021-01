I Am Jesus Christ – Et Dieu dit : “que le jeu vidéo soit !”

Au fil des années, bon nombre de jeux aux concepts originaux sont passés entre les mains des joueurs, avec pour la plupart un gameplay autant atypique que l’idée qui leur a fait voir le jour. Annoncé en décembre 2019, I Am Jesus Christ peut clairement être rangé dans cette catégorie puisque, comme son nom l’indique, il nous propose d’incarner Jésus Christ dans un jeu vidéo entièrement consacré à sa vie. Après la récente bande-annonce du jeu sortie à Noël, le développeur revient une fois de plus vers nous pour nous montrer l’avancement du jeu en vidéo.

Avant toute chose, il nous semble important de préciser que ce jeu n’a en aucun cas un but blasphématoire, mais tente juste de proposer une simulation pas comme l’autre tout en permettant une diffusion atypique de l’Évangile. On suivra donc l’histoire de Jésus Christ, de son baptême à sa résurrection, tout en réalisant les événements et miracles décrits au sein du Nouveau Testament. Les joueurs pourront donc prendre part à une trentaine de miracles iconiques, comme la guérison de 5000 lépreux ou encore rendre la vue à un aveugle.

I Am Jesus Christ offre donc une vision revisitée de la foi chrétienne, tout en essayant d’intégrer des éléments de gameplay propre aux jeux vidéo, comme la nécessité de recharger son énergie par la prière ou encore d’affronter les forces du mal dans des combats. Sur les 10 heures que durera l’aventure, les joueurs pourront ainsi explorer la Galilée et rencontrer de nombreux personnages issus des textes chrétiens, notamment les disciples de Jésus Christ.

En plus de la carte du jeu, on en découvre un peu plus sur le système de miracles et d’actions que nous pourrons accomplir durant notre aventure. Assez variées dans leur concept, chaque action demandera de prendre part à un mini-jeu simpliste afin de réaliser son miracle. Les combats face au démon resteront assez classiques quant à eux, les joueurs devront utiliser la force des éléments afin de vaincre leurs opposants, tout en faisant attention à ne pas vider leur jauge de foi.

Toujours en développement, I Am Jesus Christ sortira sur PC via Steam malgré le fait qu’aucune date de sortie n’ait été annoncée pour l’instant.