Hundred Star Games – La nouvelle étoile des pères de Rocksteady

Il est rafraîchissant, au vu de la tourmente que rencontrent les employés du secteur du jeu vidéo, de voir un nouveau studio ouvrir ses portes. Pas n’importe lequel en plus, puisque Hundred Star Games est une entreprise fondée par Sefton Hill et Jamie Walker, qui avaient déjà créé Rocksteady en 2004, le studio à l’origine de la trilogie Batman: Arkham.

Si aujourd’hui tous les regards sont rivés vers Suicide Squad: Kill the Justice League (pour le meilleur et pour le pire), le dernier jeu de Rocksteady, il est bon de rappeler que les têtes pensantes à l’origine des anciens succès de la firme sont parties en 2022. Hundred Star Games est la raison de ce départ, un nouveau studio londonien dont l’objectif est la création de jeux AAA.

Pour l’instant, aucune annonce de jeu n’accompagne cette nouvelle, bien évidemment. Le studio, même s’il est doté d’un site internet et d’un nombre croissant d’employés, vient après tout à peine d’ouvrir ses portes. Toutefois, il est important de mettre l’emphase sur l’aspect positif de cette information puisque celle-ci vient à minima contrebalancer les nouveaux licenciements annoncés presque en même temps chez Behaviour Interactive (Dead by Daylight), CI Games et Pixelberry Studios… Une hécatombe de plus.

Qui plus est, avec le recul que nous avons en 2024, nous savons l’impact créatif que le blockbuster Arkham Asylum a eu sur notre média. Avec ses combats dynamiques et souples, son infiltration qui faisait du joueur un véritable prédateur et son utilisation respectueuse de la licence, le jeu avait instauré de nouveaux standards dans l’industrie. Si ce sont des AAA de cet acabit que Hundred Star Games tend à proposer aux joueurs, alors réjouissons-nous-en !

Nous souhaitons tout de même émettre une réserve quant à cette nouvelle. Il a été trop rapidement oublié que Rocksteady, comme de nombreux autres studios de développement, avait été au centre d’une affaire de harcèlement sexuel. Un scandale révélé par une lettre datant de 2018, alors que les intéressés tenaient encore le gouvernail. Difficile aujourd’hui de creuser le sujet en profondeur, puisqu’il n’avait pas suscité autant d’investigations que chez Ubisoft, par exemple. Nous espérons simplement que de nouvelles rumeurs n’éclateront pas chez Hundred Star Games et qu’il s’agisse, comme l’assurent ses fondateurs, d’un lieu à même « d’adopter la diversité », qui encourage « la responsabilité, l’esprit d’équipe, la vulnérabilité et la connexion ».