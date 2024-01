Unity – Une nouvelle année de licenciements massifs

Nous aimerions beaucoup être plus optimistes et apporter de bonnes nouvelles pour ce début 2024. Après une année 2023 qui a battu des records de licenciement dans le secteur du jeu vidéo, nous espérions emboîter ce mois de janvier sur une industrie en bonne santé et avec de meilleures résolutions. Il semblerait que ce soit déjà peine perdue alors que l’entreprise Unity annonce de nouveaux renvois.

Unity, à l’origine du moteur de jeu du même nom, s’est fait connaître pour la simplicité d’accès de son outil et ses coûts relativement bas. Cela a permis à de nombreux développeurs indépendants de créer du contenu malgré un budget limité. Nous pouvons par exemple penser à des œuvres comme Hollow Knight, Furi ou encore Ghost of a Tale. Nous aurions pu voir en Unity un système de développement vertueux si des affaires troublantes n’avaient pas déjà entaché la réputation de l’entreprise l’an dernier. Licenciements, polémique liée à la runtime fee qui prévoyait de prélever aux développeurs de l’argent à chaque installation d’un jeu, et enfin rétropédalage catastrophique, 2023 n’a pas été de tout repos pour la firme qui a accumulé les erreurs…

Un enchaînement néfaste qui ne s’achève de fait pas en ce début d’année puisque ce sont tout de même à peu près mille huit cents employés qui vont devoir quitter l’entreprise. Un quart des effectifs de la compagnie, rien que cela, ce qui ne présage donc rien de bon. En plus de la déception que nous pouvons éprouver à voir encore tant de postes supprimés, il est inquiétant de voir Unity dans un état si précaire. En effet, si la firme essaye de nous rassurer en agitant le drapeau de la restructuration économique dont l’objectif serait de trouver « une position de croissance profitable », il est difficile de simplement opiner et d’accepter cette décision. La compagnie est après tout responsable du désastre auquel elle fait face à cause de ses décisions aberrantes de l’an passé.

Non seulement 2024 commence sur une suppression massive de postes (la plus importante de son histoire selon Kotaku), mais en plus, nous avons encore une fois droit à la sempiternelle ritournelle d’une entreprise qui n’a pas su exécuter des coupes autrement qu’au travers de trop nombreuses pertes d’emplois… Tout cela alors qu’Unity est une compagnie importante pour le monde du jeu vidéo indépendant ! Les quelques exemples ci-dessus le démontrent sans mal : ce moteur a permis à des œuvres innovantes et inventives de voir le jour, et même de trouver leur public.

Nous tenons alors à exprimer notre soutien envers tous les employés qui ont perdu leur travail et espérons que malgré les graves erreurs que la firme a commises, cette dernière pourra se relever et continuer de permettre l’extension du champ créatif des jeux vidéo. Pour ce qui est du reste de l’industrie, espérons que cette nouvelle n’est qu’un dernier chant du cygne de la triste année qu’a été 2023 pour les employés du secteur.