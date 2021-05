Humble Bundle – Rattraper votre backlog et sauver le monde pour ce long week-end

On connaît la formule Humble Bundle : des packs de jeux à des prix défiant toute concurrence pour lever des fonds au bénéfice d’œuvres de charité. D’excellentes affaires pour les joueurs (mais pas que : Humble propose aussi des compilations de comics, d’utilitaires, etc.), et de bonnes actions à la clé.

Pour ce long week-end de l’Ascension, un Humble Bundle se propose de vous mettre un peu à jour sur votre backlog via quelques classiques indispensables, tout en participant à faire disparaître la pandémie en redistribuant les fonds à la lutte contre la Covid-19. Quel meilleur programme pour les jours à venir ?

Parmi les classiques proposés, on retrouve ainsi l’imparable Undertale, qui, si vous ne l’avez pas encore fait, figure très probablement sur votre to-do list depuis un petit moment. Autre classique de chez classique, le génial puzzle game Baba Is You, qui vous propose littéralement de jouer avec les règles. Clairement l’un des jeux les plus malins qu’on ait vu ces dernières années.

Encore un puzzle-game de référence qu’il faut avoir fait, tant pour son gameplay que pour ses environnement : l’excellent The Witness. Moins puzzle, mais tout aussi réussi et intelligent, Into the Breach est un jeu de stratégie au gameplay affûté, salué partout où il est passé depuis sa sortie.

Si on atteint déjà quelques dizaines d’heures de jeu en compagnie de classiques modernes, le Bundle ne s’arrête pour autant pas là : on y retrouve aussi le FPS de référence Bioshock Remastered ; le jeu de tir qui joue avec le temps Superhot ; Wargroove ; le narratif Bury Me, My Love, qui va de pair avec un autre jeu du pack, This War of Mine ; les guitares de Brutal Legend, avec Jack Black ; Hyper Light Drifter…

Ce sont 23 jeux en tout, ainsi que quelques manuels de développement personnel moins convaincant (d’autant qu’ils sont en anglais) et quelques comics et utilitaires pour refermer cet Humble Bundle consacré à la lutte contre la Covid-19.

Le tout pour moins de 20€ (pour un contenu affiché à plus de 650$), sachant qu’il est évidemment possible de payer plus cher, l’argent allant à des ONG comme Médecins Sans Frontières. Le bundle est à retrouver à cette adresse. Sauver le monde en jouant enfin à Undertale, voilà le programme le plus alléchant qu’on nous ait proposé depuis un petit moment…!