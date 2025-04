Heroes: A Video Game Symphony nous donne RDV au Grand Rex

Alors que nous évoquions récemment dans nos colonnes l’échec de la tournée Playstation: The Concert, dans le même temps, un autre événement musical surfe sur la vague du succès. Après plusieurs dates triomphales aux États-Unis, Heroes: A Video Game Symphony s’apprête à poser ses valises au Grand Rex, le 18 mai prochain. Au programme, un concert orchestral accompagné d’une chorale, interprétant les plus grandes musiques de l’histoire du jeu vidéo.

Et il y en aura pour tous les goûts : Castlevania, Metal Gear Solid, Starfield, The Elder Scrolls, World of Warcraft, Assassin’s Creed, Fallout, God of War, Mass Effect, Final Fantasy, Journey, Portal 2 et bien d’autres seront de la partie. Contrairement à d’autres, l’expérience proposée ne se limite pas aux frontières d’une époque, d’un jeu ou d’un constructeur, et chacun devrait pouvoir retrouver des morceaux qui ont bercé ses aventures vidéoludiques, ou tout simplement les découvrir dans le magnifique écrin qu’est le Grand Rex.

Le producteur Jason Michael Paul, déjà créateur des spectacles Final Fantasy et The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses, a fait le pari de mêler les genres et les époques dans une expérience visuelle et auditive unique. Selon les retours des spectateurs nord-américains, c’est un pari gagnant. Maintenant, place à l’Europe.

La force annoncée du projet, c’est de proposer plus qu’un simple concert « best-of », terme souvent connoté péjorativement. Divisé en dix-sept chapitres, Heroes: A video game symphony se veut un véritable conte, porté par l’orchestre symphonique et les choeurs, mais aussi par la voix du narrateur, l’acteur Nigel Carrington (vu dans Batman: The Dark Knight notamment), à la découverte des héros et univers préférés des spectateurs.

L’ambition, énorme, est de magnifier les splendides OST de jeux vidéo tout en restant respectueux du matériel original. Surtout, Jason Michael Paul et ses équipes souhaitent ne pas oublier une composante essentielle du jeu vidéo : la force de narration et les émotions qu’elle apporte aux joueurs depuis plusieurs générations.

À quelques semaines de l’événement, quelques places sont encore disponibles, allant de 57 à 156 euros. Un budget certes conséquent, mais logique quand on prend en compte le nombre de personnes présentes sur scène et le lieu mythique dans lequel l’expérience aura lieu. Rendez-vous donc le 18 mai.