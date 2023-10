Hellboy: Web of Wyrd, une ambiance diablement réussie

C’est dans le plus grand des silences que se prépare la sortie de Hellboy: Web of Wyrd, attendue pour ce 18 octobre. Une absence de médiatisation que l’on a du mal à expliquer et qui se constate jusque sur les stores, le jeu n’affichant un prix (deux jours avant sa sortie) que sur l’eshop de Nintendo, sur lequel il est annoncé à 24.99€.

Pourtant, le jeu ne semble pas dénué de qualités, à commencer par sa direction artistique très fidèle à l’univers de Mike Mignola. Et pour cause, l’auteur a participé à la création du jeu et à l’élaboration de son scénario original avec Upstream Arcade.

Le studio indépendant britannique est constitué d’une douzaine de personnes, anciens salariés de Lionhead Studios ayant décidé de réaliser leurs propres jeux d’action après avoir officié sur les franchises Fable et Black & White. Loin de proposer un AAA surdimensionné comme le très attendu Spider Man 2, Upstream Arcade nous propose un jeu bien plus modeste, qui se divise en différents niveaux que devra traverser Hellboy, en affrontant une horde d’adversaires spécifiques à chaque zone.

L’action du jeu se déroule dans les années 80, alors qu’un agent du B.P.R.D. (le Bureau de Recherche et de Défense sur le Paranormal) est porté disparu, après avoir été envoyé en mission de reconnaissance au manoir Butterfly.

La Butterfly House s’avère vite être bien plus qu’une simple résidence. Il s’agirait d’une passerelle conçue dans un but singulier : ouvrir des portes vers une dimension terrible et fascinante, appelée le Wyrd.

Vous devinez la suite, Hellboy se lancera à la recherche de son collègue disparu en explorant les mondes étranges et merveilleux du Wyrd, chacun abritant des créatures plus ou moins puissantes, dans un univers inspiré de la mythologie nordique.

Graphiquement et musicalement, le jeu est envoûtant, mais ses premières images nous laissent à croire que le gameplay sera malheureusement plus monotone. Lorgnant sur des mécaniques du roguelite, nous attendons de voir si les améliorations des armes d’Hellboy et de ses capacités permettront au jeu de nous proposer autre chose que des couloirs et des affrontements redondants.

Quoiqu’il en soit, avec son prix réduit, son ambiance réussie et son histoire prometteuse, Hellboy: Web of Wyrd n’en sera pas moins un véritable plaisir pour les fans, quinze ans après la dernière adaptation vidéoludique.