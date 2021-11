Halo Infinite – Jouez au multijoueur dès maintenant

Halo Infinite est sans exagérer la plus grosse exclu Xbox attendue. Le jeu complet sort dans très peu de temps, mais 343 Industries nous donne de quoi grignoter en attendant l’arrivée du Master Chief sur consoles et PC. Car en effet, c’est une bien belle surprise qui nous est offerte depuis le lundi 15 novembre : une bêta ouverte en free-to-play est d’ores et déjà accessible avec uniquement le multijoueur, mais le mot « uniquement » ne définit pas du tout l’excitation qu’on a ressentie en sachant qu’on peut enfin mettre les mains sur Halo Infinite, et avec des potes !

L’annonce a été faite lors du live des vingt ans de la Xbox, car oui, ce 15 novembre c’était les vingt ans de la sortie de la première console de Microsoft. Mais on ne s’attendait pas à plus d’informations sachant que la date officielle a été dévoilée lors de la Gamescom Opening Night fin août dernier.

Les joueurs un peu impatients (et on les comprend) qui vont se lancer dans cette bêta ouverte vont pouvoir toucher à toutes les maps et tous les mods disponibles, mais auront en plus accès au Battle Pass de la saison 1 (payant, par contre, il ne faut pas abuser non plus). Le Battle Pass, basé sur les héros de Reach, vous permettra de mettre la main sur quelques cosmétiques dont on vous propose un bref aperçu :

La saison 1 du multijoueur est donc déjà disponible désormais, et elle durera jusqu’au 22 mai 2022. Donc aucune excuse de ne pas pouvoir prendre le temps d’en profiter : vous l’avez, le temps. Par ailleurs, d’autres activités et événements seront ajoutés au fur et à mesure. Le prochain est d’ailleurs déjà annoncé. Intitulé Fracture: Tenrai, il se jouera sur le thème des samouraïs.

Un succès incontestable, tant la bêta multijoueur a été déjà parcourue par des milliers de joueurs. Sur Steam, c’est carrément plus de 272 000 joueurs en simultané le premier jour de cette bêta ouverte. Alors oui. C’est gratuit, et le jeu bénéficie de la hype concernant une bêta ouverte multijoueur annoncée pour les vingt ans de la console, mais cela reste le plus gros lancement des studios Xbox à ce jour. Ce n’est pas rien, surtout que le chiffre Steam ne compte pas du tout les joueurs sur consoles. Un chiffre qui risque de s’envoler, donc.

Le jeu complet étant attendu pour le 8 décembre prochain, cette période d’attente n’est pas forcément très longue et pourtant, Microsoft sait comment gérer la hype. Pour profiter de cette bêta, foncez, c’est tout ! Qu’est-ce que vous attendez ?