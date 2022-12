Hades 2 – Le retour inattendu d’un jeu d’enfer

Parmi les nombreuses annonces faites pendant la cérémonie des Games Awards, certaines étaient largement attendues, mais d’autres furent de véritables surprises. Dans ce domaine, le studio Supergiant Games a notamment su tirer son épingle du jeu, en annonçant la sortie prochaine de son cinquième jeu, Hades 2.

Sorti en septembre 2020, Hades avait rapidement su convaincre le public et les critiques grâce à un gameplay intuitif et original, une direction artistique magnifique, une bande originale de grande qualité et une écriture d’une intelligence rare. Plus qu’un simple roguelite, le studio avait réussi à créer un jeu aujourd’hui considéré par beaucoup comme un chef d’œuvre. De nombreux prix sont d’ailleurs venus récompenser l’exceptionnel travail de Supergiant Games. On peut même rappeler que Hadès restera le premier jeu à avoir reçu le Prix littéraire Hugo, meilleure preuve possible de la qualité de l’écriture proposée dans le jeu et du travail monstre des équipes de développement autour de la mythologie grecque.

Hades 2 a été pensé comme une véritable suite au premier jeu, et devrait se dérouler juste après les événements de ce dernier. Le joueur interprétera Melinoë, fille du dieu des enfers et sœur de Zagreus, le héros du premier opus. Elle devra vraisemblablement affronter Chronos, le titan, ayant réussi à s’échapper de sa prison dans les profondeurs du monde, et se préparant à se venger des Dieux qui l’avaient enfermé. Dans sa quête, Melinoë sera bien entourée, et les nombreux dieux et déesses de l’Olympe seront encore de la partie, pour le meilleur et pour le pire. Au vu du trailer qui suit, de nouveaux visages feront leur apparition, et le bestiaire des enfers sera lui aussi développé.

Melinoë, princesse des enfers, devrait se démarquer de son frère par son usage de la magie, qui apportera une nouveauté intéressante au niveau du gameplay. Les amateurs de l’univers crée dans le premier jeu ne devraient pas être dépaysés. Le studio promet encore une fois un fort respect de la mythologie grecque, bien qu’une part de réécriture ait forcément été nécessaire pour coller au scénario de l’aventure originale de Melinoë.

Aucune date officielle n’a été annoncée pour le moment, mais le jeu devrait être disponible courant 2023, et quelques mois avant pour les chanceux qui profiteront de l’accès anticipé. Les développeurs ont annoncé que le jeu devrait voir le jour sur PC et consoles, mais là non plus, pas d’annonce officielle sur le sujet. Un peu de patience donc avant de retourner en enfer avec la grande famille de l’Olympe.