Guide Loop Hero – Tout pour bien débuter dans la boucle

Loop Hero peut être un jeu vraiment addictif, grâce à son adorable style visuel délicieusement rétro et à son gameplay unique qui combine plusieurs autres genres dans une nouvelle expérience unique. Cependant, le jeu n’est pas forcément très accueillant pour le nouveau joueur, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est assez avare en conseils. Si vous vous sentez perdu dans les boucles temporelles, que vous avez du mal à comprendre ce qui se passe, ou que vous souhaitez simplement aborder le jeu de manière plus simple, ce guide est fait pour vous.

Loop Hero semble être un jeu relativement facile de prime abord, mais sous ses mécanismes simples, il y a de multiples couches de choses dont vous devrez vous occuper. Ce guide du titre de Four Quarters Team vous aidera à comprendre le fonctionnement des cartes de terrain, comment équilibrer les cartes et les ressources et comment aborder les constructions.

Qu’est ce que je suis censé faire dans Loop Hero?

Bien que très simple à la base, le gameplay unique du jeu peut être difficile à comprendre au démarrage du jeu, en particulier parce que, soyons honnête, il peut même parfois sembler contre-intuitif. Votre rôle dans ce jeu est essentiellement celui d’un maître de donjon : ici, vous ne jouez pas le héros de la boucle lui-même, il fera sa petite vie indépendamment de vous, se déplaçant dans la map sans fin et se battant avec les ennemis qu’ils rencontrent. Le seul ordre direct que vous pourrez lui donner sera d’abandonner l’expédition et de retourner au camp de base. Tout le reste – il le fera seul.

Alors, quel est votre rôle là-dedans? Eh bien, cela peut être décliné en trois missions: création du monde, gestion de l’équipement et construction de camp.

Création du monde : comprendre le placement des cartes

La boucle (le monde du jeu) commence plutôt vide, et au cours de votre voyage, vous obtiendrez des cartes représentant différents types de terrains que vous utiliserez pour «créer» le monde autour de la boucle et sur la boucle elle-même. Une fois placées, ces cartes de terrain, comme des rochers ou des prairies, peuvent donner à votre héros des bonus spéciaux ou générer plus d’ennemis.

Premier élément à prendre en compte, et non des moindres: les ennemis sont votre principale source de ressources (en équipements, cartes de terrain et autres objets). Il est donc naturel de vouloir créer plus de rencontres pour votre héros afin d’obtenir un meilleur équipement et d’avancer dans l’histoire, mais l’essentiel ici est l’équilibre, car vous ne voudrez pas submerger votre héros avec trop d’ennemis.

Si vous donnez à votre héros trop de combats à gérer avant qu’il ne soit prêt, il ne pourra pas survivre à la boucle et mourra rapidement. Et la mort dans Loop Hero vous fera perdre beaucoup de ressources (de 30 à 60% de vos ressources selon les conditions de fin de run).

Autre conseil qui peut sembler banal, mais qui a bien son importance : assurez-vous de lire attentivement les effets des cartes et de planifier votre placement en conséquence, car de nombreuses cartes ont des effets très puissants lorsqu’elles sont combinées et placées les unes à côté des autres.

Par exemple, si vous combinez des cartes “Montagnes” dans un champ de 3 par 3, elles vous donneront des bonus de santé maximum plus puissants, mais cette grande montagne commencera également à envoyer des harpies pour vous attaquer (une harpie tous les deux jours). Une carte “Trésor” vous donnera une énorme quantité de ressources et de butin une fois que vous aurez mis 8 autres cartes de terrain autour d’elle, mais elle deviendra “abandonnée” et des gargouilles commenceront à vous attaquer.

Enfin, le nombre maximum de cartes que vous pouvez détenir est de 15, alors assurez-vous de ne pas les garder trop longtemps en main, sans quoi vous les perdrez et votre héros ne progressera pas car les ressources seront rares. De plus, n’oubliez pas de gardez un œil sur votre compteur de jour, car de nombreux effets, à la fois positifs et négatifs, fonctionnent au quotidien, et si votre héros prend trop de temps à voyager, certaines tuiles peuvent être envahies d’ennemis et devenir bien trop difficiles à gérer pour votre héros.

Le camp de base : que construire ?

La construction de la base est un autre aspect essentiel de Loop Hero, qui sera disponible une fois que vous aurez terminé vos premières boucles. Vous serez ramené à votre camp de base à chaque mort, ou à chaque fois que vous abandonnerez l’expédition en cours.

Une gestion intelligente de la base est essentielle car elle vous fournira les ressources dont votre héros aura besoin pour surmonter tous les défis qui lui sont proposés, d’autant plus qu’à mesure que vous avancerez dans le jeu, les ennemis deviendront de plus en plus puissants et les boucles se rempliront de toutes sortes de dangers.

Le tout premier bâtiment dont vous aurez besoin est la Hutte de l’Herboriste, qui fournira à votre héros des potions de soins qu’il utilisera automatiquement dans les batailles si sa santé est trop faible. Comme dans tout bon Souls-like, ces potions se rechargeront complètement lorsque le héros sera de retour à la base. Prenez également en compte le fait que votre héros regagnera un petit pourcentage de vie à chaque fois qu’il passera par le camp. C’est une chose basique, mais absolument essentielle.

La Hutte de l’Herboriste vous donnera aussi accès aux cartes “Marais”, qui peuvent être difficiles à gérer, mais qui peuvent grassement vous récompenser…

Le deuxième bâtiment que vous intéressera est le Gymnase, qui débloquera la possibilité de level-up votre héros avec trois traits générés aléatoirement chaque fois que vous tuez suffisamment d’ennemis pour gagner un niveau. Ce bâtiment vous donnera également accès aux cartes “Village” qui vous amènera un nouvel aspect RPG, en vous permettant d’accéder à des quêtes qui vous récompenseront avec des items, de l’expérience ou de la santé supplémentaire. En bonus passif, les villages vous soignent à chaque fois que vous les franchissez pendant une boucle.

Avec les potions et les soins des villages, votre capacité de survie sera grandement améliorée et vous pourrez sans risques aller vers des rencontres beaucoup plus complexes et rassembler plus de ressources, vous permettant éventuellement d’aller affronter votre premier boss.

Une fois cela fait, vous voudrez construire une Forge et une Cuisine de Campagne, toutes deux améliorant encore les chances de survie de votre héros. La cuisine améliorera la guérison du camp de 10% supplémentaires, ce qui peut sembler peu, mais cela vous aidera énormément, en particulier avec toutes les rencontres aléatoires qui se produiront dans les boucles.

La forge vous donnera accès à un ensemble d’armures au début de chaque course, qui s’amélioreront plus tard à mesure que vous améliorerez votre bâtiment.

C’est la dernière chose que nous mentionnerons ici, n’oubliez pas d’améliorer vos bâtiments! Chaque bâtiment peut être amélioré pour donner des bonus supplémentaires ou débloquer de nouvelles options, ne le négligez surtout pas.

Prendre son temps

Nous arrivons déjà à la fin de ce guide pour débutants. À présent, vous connaissez les principes de base du jeu et les éléments importants à prendre en compte.

Encore une fois, notre plus grand conseil est d’être prudent et de comprendre que l’équilibre est la clé, car chaque aspect positif de ce jeu a également son côté négatif, et tant que vous garderez un équilibre stable, vous progresserez lentement mais sûrement vers votre objectif. Si vous prenez le temps de bien planifier vos expéditions, de penser calmement à vos préparatifs, il ne devrait y avoir aucun problème lors de votre traversée de la boucle.

Loop Hero n’est pas un jeu de combat, ou un jeu basé sur vos réflexes, mais uniquement sur votre réflexion. Ne précipitez pas vos décisions, expérimentez vos mélanges de cartes, et ne prenez pas la mort comme un échec : il s’agit juste du jeu qui vous fait comprendre que quelque chose clochait dans vos préparatifs. Sachant tout cela, il ne vous reste plus qu’à aller à l’assaut de la boucle !