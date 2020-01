GTA IV – Le jeu de Rockstar Games a mystérieusement disparu !

GTA IV a disparu de la plateforme Steam.

C’est avec une inquiétante disparition que va terminer notre week-end. Alors que GTA V reste toujours en tête des ventes sur la plateforme Steam, notamment grâce à son mode Online, les choses ne sont pas les mêmes pour son prédécesseur. En effet, plusieurs utilisateurs ont pu remarquer que GTA IV n’était plus disponible sur la plateforme de Valve, sans qu’aucune explication n’ait été donnée par ces derniers.

Très apprécié de la communauté, en particulier pour son scénario accrocheur, il est étonnant de voir le jeu retiré de Steam sans raison apparente. La page du jeu est bel et bien présente, mais il n’est plus possible d’acheter le jeu. Une situation qui déplaît évidemment aux joueurs qui voulaient (re)découvrir cet opus. De plus, il semble que le jeu n’ait disparu que sur Steam, il est ainsi tout à fait possible de trouver ce dernier sur d’autres plateformes.

Il est donc normal de voir plusieurs rumeurs apparaître, notamment celle selon laquelle Rockstar Games chercherait à faire de GTA IV une exclusivité de son propre launcher. En effet, avec les nombreuses rumeurs qui tournent autour du futur opus de la licence, il serait normal que Rockstar Games souhaite se réaffirmer auprès de son client. Il peut bien entendu s’agir aussi d’un bête problème de droits par rapport aux musiques. Toutefois, que les possesseurs du jeu se rassurent, votre jeu est toujours disponible dans votre bibliothèque.