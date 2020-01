Un GTA VI avec le personnage CJ de l’épisode San Andreas ?

GTA VI et CJ, la dernière rumeur folle du net.

Aaah shit, here we go again ! Si le développement de Grand Theft Auto VI n’a pas encore été officiellement confirmé par Rockstar, cela n’empêche absolument pas qu’il soit très régulièrement sous le feu nourri de rumeurs dont la vraisemblance sera révélée au bon vouloir du studio roi de la provoc’. La dernière rumeur en date concernerait un possible retour de Carl “CJ” Johnson, notre super gangsta, héros de GTA: San Andreas, dans le prochain opus de la saga aux voitures éphémères, ce qui ne se fera pas sans la participation de son acteur vocal d’origine. Qui a eu sa façon très… Rockstar de répondre à cette dernière :

“Pour mettre fin aux rumeurs, je ne suis pas du tout impliqué dans GTA VI. J’emmerde Rockstar. CJ va devoir être joué par un autre enfoiré. Je me fous de ce que vous avez entendu “, a déclaré Chris Bellard via son compte Instagram.

Rockstar a d’ailleurs eu des problèmes avec d’autres acteurs de doublage de GTA (Michael Hollick – Niko Bellic de GTA IV notamment), et si le refus du rappeur américain est bien présent, il n’indique toutefois pas que les plans des développeurs pour intégrer CJ tombent à l’eau.

Les leakers présents sur les réseaux sociaux (Twitter surtout) semblent convaincus à 100% que le sixième volet numérique de la saga des Grand Theft Auto sera le prochain titre des papas du très estimé Red Dead Redemption 2, bien qu’il n’y ait pas encore eu d’indications sérieuses sur son développement et encore moins sur les décisions narratives qui seront prises par les responsables. Cependant, Rockstar continue de surfer allègrement et sans trop forcer sur la vague GTA V, qui est encore cette année le jeu de Noël le plus téléchargé en Europe et l’un des jeux les plus vendus de la décennie 2010-2019 aux États-Unis.