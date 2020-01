Grand Mountain Adventure – Une avalanche de contenu

Que neige découvert cette pépite glaciale plus tôt !

Lorsque les températures baissent comme ce fut le cas ces derniers jours (mais ça va remonter, trois fois hélas…), il y a parfois deux écoles pour les gamers qui souhaitent rester au chaud devant leur console pendant que c’est Le Jour d’Après derrière la fenêtre : ceux qui veulent s’évader vers l’été à venir et jouer à des jeux ensoleillés (beach volley, jet-ski, Journey, Dead Island…), et ceux qui aiment rester dans l’ambiance hivernale, pad en main, sans pour autant avoir les doigts gelés. Ceux-ci s’orienteront peut-être vers des titres dédiés aux Jeux olympiques d’hiver, mais la plupart du temps, ce seront de longues descentes de monts enneigés dans le calme silence de l’hiver, avec des titres tels que 1080, les SSX, Steep, Snow Moto Racing Freedom, ou encore… Grand Mountain Adventure.

Ils ne sont pas légion, les jeux de snowboard ou de ski à exceller sur mobile. On citera le très sympathique Alto’s Adventure qui vous permet, en vue de profil, de dévaler des pentes toutes de blanc maculées en vous fendant de diverses figures et en récupérant un max de pièces et autres bonus parsemant votre descente. Très dirigiste donc : on s’élance, on va le plus loin possible, on se vautre et on recommence. Grand Mountain Adventure est loin de reprendre le même fonctionnement, en dépit de sa similitude avec le titre sus-cité, celle de mettre en scène un personnage vu de très loin, et donc très petit à l’écran (ce qui ne gêne ni dans l’un, ni dans l’autre, sachez-le).

Croyez-le ou non, Grand Mountain Adventure a beau être un jeu de skis (et de boards, on le verra dans un instant), il peut être qualifié en quelque sorte de monde ouvert. En effet, il vous sera proposé tout un tas de lieux à visiter au fil de vos pérégrinations le long des majestueuses montages qui constituent votre terrain de jeu. Libre à vous donc de vaquer à droite à gauche comme il vous plaira en choisissant ou non de participer à une activité ; descente sur pistes, half-pipes et barres de grind pour les figures, télésièges et télécabines pour vous déplacer sur la montagne, promenade hors-piste avec tous les risques d’avalanches et de chutes dans un ravin que cela implique (ha oui, il y a même des ours, et ils ne sont pas particulièrement ravis de croiser votre piste…), multitudes de défis à relever (plus d’une centaine !)… C’est votre choix.

Ce superbe jeu (essayez-le pour profiter du rendu de la neige et des décors, de sa maniabilité aux petits oignons ou encore de ses musiques apaisantes) est disponible depuis le printemps dernier sur support Android. Sachez qu’il est enfin disponible sur iOS depuis quelques jours, comme ça, pas de jaloux. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule (un peu comme les emmerdements d’ailleurs, si on y regarde bien), sachez que cette sortie sur Apple s’accompagne d’une grosse mise à jour pour la version Android (incluse bien entendu dans la version iOS fraîchement parue).

Au menu de cette mise à jour, de nouvelles montagnes à explorer, des graphismes améliorés, de nouveaux défis, de nouveaux tricks à maîtriser, un replay pour revisionner vos œuvres, un gameplay amélioré avec possibilité de jouer sur Android TV ou avec des pads conçus pour une expérience sur mobiles (vous allez alors pouvoir jouer en twin-stick, à l’aise, si vous êtes allergique au tactile), mais aussi et surtout, parce que cette update s’appelle Snowboard Premiere après tout, vous aurez la possibilité d’utiliser des planches en plus des skis qui étaient les seuls équipements disponibles auparavant, ce qui vous ouvrira une toute nouvelle palette de figures, bien sûr.

Grand Mountain Adventure est un délice visuel, musical et de maniabilité, avec une myriade de choses à faire pour éviter la redondance, vous l’aurez compris, et il serait donc criminel de passer à côté. Vous le trouverez gratuitement sur les stores Android et iOS, ce qui vous donnera droit à la première montagne sur 8 (et il y a déjà de quoi faire) histoire de prendre la température. Si vous accrochez comme votre Humble Narrateur, il vous en coûtera la modique somme d’un achat unique tarifé à 5.49€. Toutes les poudres blanches ne sont pas à un prix aussi bas !