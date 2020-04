Granblue Fantasy Versus clôture son Character Pass et annonce la suite

Granblue Fantasy Versus dévoile sa guerrière au bouclier et annonce un Character Pass 2 pour l’automne.

Granblue Fantasy Versus est disponible depuis presque un mois chez nous, et nous arriverons à la fin du Character Pass 1 au 28 avril prochain, date à laquelle le personnage de Zooey sera proposé aux joueurs. En très peu de temps le jeu aura donc déjà intégré 4 nouveaux personnages, sans compter Beelzebub qui lui est déblocable en s’investissant un peu dans le contenu solo du jeu. Avec des sorties aussi rapprochées, on sent bien la volonté de combler un manque évident de personnages dans le roster de base du jeu, et c’était d’ailleurs l’un des seuls défauts que nous avions fait remonter dans notre test.

Avec désormais 16 personnages, le roster du jeu prend un peu plus de volume, atteignant un nombre déjà plus acceptable, mais quand on connait la quantité de combattants que la licence contient, il fallait bien se douter que le Character Pass 2 n’allait pas tarder à pointer le bout de son nez. Bien entendu ça n’a pas loupé, puisque l’annonce a été faite dans le trailer présentant Zooey, une guerrière que nous avons d’ailleurs hâte de prendre en main au vu de sa move list.

Il faudra compter sur 6 nouveaux personnages dont le premier à voir le jour sera Belial, que vous connaissez forcément si vous avez joué au mode RPG. Ils seront intégrés un par un dès l’automne prochain, et si les sorties continuent de s’enchaîner aussi rapidement, la totalité du Character Pass 2 devrait avoir été intégré au plus tard dans le courant du mois de janvier 2021. Pour la suite, tout dépendra certainement de la popularité du jeu et de sa place dans l’eSport à ce moment là.

De plus, l’intégration de nouveaux personnages payants ne sera pas le seul contenu à voir le jour. Des ajouts gratuits seront aussi au rendez-vous à commencer par de nouvelles quêtes dans le mode RPG, une partie dans le courant de l’été 2020, et le reste très tôt en 2021. Certains n’aiment tout simplement pas ce mode, mais si de nouvelles armes à équiper y sont ajoutées par la même occasion, cela pourrait être une bonne motivation pour s’y (re)mettre.

Enfin, pour terminer avec une annonce qui nous tenait particulièrement à coeur, tant nous aimons la musique de jeu vidéo sur New Game Plus, c’est la sortie de l’OST de Granblue Fantasy Versus. Elle contiendra pas moins de 34 pistes, et au vu de la qualité des musiques présentent, vous serez certainement plus d’un à craquer lors de sa commercialisation le 17 juin 2020.