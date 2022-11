God of War: Ragnarök – Tout ce qu’il faut savoir avant sa sortie

Après être devenue l’une des grandes franchises de la famille PlayStation, la saga God of War revient. Avec le nouveau God of War: Ragnarök pour PlayStation, bien des surprises agréables vous attendent. On vous présente toutes les nouveautés à attendre dans cet article.

Les nouveaux personnages

Pour l’instant, le chemin que prendra l’histoire n’est pas connu. Il semble cependant que tout tournera autour de la façon dont Atreus découvre son identité. Par conséquent, il est étroitement lié aux dieux qui gouvernent ces terres. Les combattre pourrait très bien déclencher le Ragnarök (le cataclisme des dieux) inclus dans le titre. Confrontation épique que l’on pourrait retrouver dans quelques casinos sur Gamblion.net.

Selon certaines sources, l’une des grandes nouveautés du jeu pourrait être, en fait, Atreus. Il deviendrait lui-même le protagoniste et le personnage jouable de cette suite. Pour l’instant, aucun détail à ce sujet n’a été offert officiellement. La nouvelle aventure marquera la fin de la saga nordique et il faudra affronter Freya et Thor comme les principaux ennemis de ce nouvel opus.

Thor

La représentation du dieu asgardien du tonnerre est vraiment différente de celle que beaucoup d’entre nous ont intégrée dans nos têtes. De son côté, l’ex-épouse d’Odin et capitaine des Valkyries, prend un ton plus sombre. Criant vengeance, il semble que ce sera un véritable casse-tête pour père et fils pendant leur voyage à travers les neuf royaumes. On retrouve également Tyr, le chef des géants, qui jouera un rôle clé dans l’aventure.

Gameplay et modes de jeu

God of War: Ragnarök conservera le même style d’action et de cinématographie. Cela est dû à sa réussite comme l’un des derniers grands jeux PS4 avec son plan séquence si particulier. Grâce au nouveau DualSense, il intégrera des améliorations telles que la vibration haptique. Cette évolution sera remarquée lorsque Kratos lance sa hache Léviathan sur un ennemi. Faites-y attention quand il la lance et la ramasse, ainsi qu’en utilisant son bouclier.

Atreus accompagnera à nouveau Kratos lors de chaque bataille. Ils se lieront encore mieux avec de nouvelles attaques et combos pour faire face aux ennemis toujours plus nombreux et variés. Les épées du chaos seront l’une des armes les plus dévastatrices de notre puissant protagoniste, utilisables également comme crochet pour gravir. Les zones à explorer auront plus de verticalité que sur le précédent opus.

Kratos et Atreus contre DaudiKaupmadr

Le jeu sera chargé de clôturer l’arc de la saga nordique. Pour l’occasion, Kratos et Atreus devront composer avec le froid de Fimbulwinter (l’hiver de trois ans précédant le ragnarök). En fait, comme nous l’avons vu dans l’aperçu, les basses températures ont provoqué le gel complet de nombreux lieux. Midgard en particulier est froid, même si cela aura également des répercussions sur chacun des neuf royaumes. Le réalisateur a indiqué à cet égard que le Fimbulwinter les affectera tous de différentes manières. La raison pour laquelle Midgard sera plus gelé que les autres est parce qu’il est l’épicentre du cataclysme.

God of War: Ragnarök : une sortie exclusive sur PS5 et PS4

God of War: Ragnarök arrivera sur PS5 et PS4 le 9 novembre 2022 avec un total de cinq éditions sous le bras. Il y en a plusieurs spéciales avec des ajouts intéressants :

Édition de lancement

La précommande du jeu comprend un code bonus. Vous pourrez l’échanger sur le PlayStation Store contre une armure pour Kratos et une autre tenue d’hiver pour son fils Atreus.

Édition standard

C’est la version de base pour PS4 et PS5. Il ne contient aucun bonus supplémentaire. À noter qu’il faudra débourser 10€ supplémentaire pour upgrader le jeu de la PS4 à la PS5.

Édition Digitale Deluxe

Une édition qui comprend des skins pour les épées du chaos ou la hache Léviathan. Elles peuvent être débloquées au fur et à mesure que le jeu progresse. De plus, vous recevrez la bande sonore numérique, un petit livre d’art, un avatar et un thème PS4.

Édition collector

L’édition spéciale représente le Sanctuaire du Gardien du Savoir et montre l’histoire d’une puissante voyante, la sorcière géante nommée Gróa. Elle fut la première à avoir une vision de Ragnarök. À l’intérieur, vous recevrez un code pour télécharger le jeu, un steelbok sans disque physique. Il y aussi deux petites figurines Vanir, un petit jeu de dés nains et une réplique du marteau de Thor. Tous les contenus des autres éditions sont inclus.

Édition Jötnar

Cette édition définitive comprend tout ce qui est mentionné ci-dessus, plus un vinyle avec la musique du compositeur BearMcCreary. Vous aurez aussi trois épinglettes représentant Faye, Kratos et Atreus, la bague Draupnir. À cela s’ajoute le jeu de dés de Brok et une carte en tissu d’Yggdrasil.

En prélude à la sortie du jeu, vous saurez désormais quelles sont les options et quoi choisir.