God of War Ragnarök – Encore un coup de com’ de PETA ?

God of War Ragnarök est enfin arrivé sur nos consoles. Très attendue par les joueurs, la suite des aventures de Kratos et de son fils Atreus dans les contrées nordiques regorgent de créatures mythologiques, dont des loups géants qui, selon la PETA, sont maltraités. Attention aux spoilers !

Personne n’ignore la présence de contenu violent dans le titre, en témoigne la classification PEGI -18. Pour mener leur voyage à terme, Kratos et Atreus doivent très souvent affronter de nombreux ennemis dans des combats épiques et dévastateurs. Dans God of War Ragnarök, Garm, un loup géant tout droit sorti de la mythologie nordique garde l’entrée du monde des morts enchaîné dans le froid glacial de Fimbulvetr depuis des années sans nourriture.

Il s’agit là d’une chose que l’association des Personnes en faveur du Traitement Ethique des Animaux (PETA) ne compte pas laisser passer, insistant dans une vidéo publiée sur leur compte Twitter qu’il s’agit d’un traitement inacceptable et argumentant que « tous les chiens méritent un foyer aimant et un lit douillet, même s’ils font 18 mètres de haut. » Rappelons toutefois que le loup géant est ici complètement virtuel, ce que semble avoir oublié la PETA. Cette dernière sollicite le Studio Sony Santa Monica pour qu’un « PETA mod » soit disponible de manière à ce qu’aucun animal ne soit maltraité.

@FiveTacey BOY, it's like Grey Wolf Sif all over again. We’re asking @SonySantaMonica to create a “PETA mode”, so #GodofWarRagnarok can be played without violence to animals! 🐺 pic.twitter.com/AQ0x7n8K1s — PETA (@peta) November 17, 2022

Si nous pouvons esquisser un sourire face à cette communication grotesque, ce n’est pas la première fois que l’association fait parler d’elle dans le monde du jeu vidéo. Souvenez-vous du fameux guide qui vous apprend à jouer à Animal Crossing : New Horizons de façon « vegan ». Fini la pêche, la chasse aux insectes et de remplir son musée, l’association conseillait même les joueurs de nommer leur ville « Veganville » et de manger des fruits. Elle avait même salué Red Dead Redemption II pour la possibilité de faire des câlins aux chiens.

Habituée des communications extravagantes, la PETA semble se saisir de ces occasions pour faire parler d’elle et de ses causes. Que ce soit un coup de communication de génie basé sur la dérision ou une réelle demande, l’association ne fait que ridiculiser le vrai combat : la lutte contre la maltraitance des animaux. Bien sûr qu’un animal doit recevoir le meilleur traitement possible, mais il ne faut pas oublier qu’ici, le loup est le fruit du fantastique et de la mythologie scandinave. Le producteur du jeu Cory Barlog a notamment répondu en dessous de ce fameux tweet : « Vous savez que ce n’est pas un vrai loup ? », se sentant même obligé de rappeler que le studio n’encourage absolument pas la maltraitance animale…