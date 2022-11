Fiche de perso #19 – Christopher Judge dans la peau de Kratos

Fiche de perso est une rubrique dans laquelle nous tirons le portrait d’acteurs du jeu vidéo, réels ou fictifs, qui pèsent ou ont pesé sur l’industrie. À l’occasion de la sortie de God of War: Ragnarök, nous nous penchons sur Christopher Judge et la manière dont il rend hommage au personnage de Kratos dans son interprétation.

God of War: Ragnarök est là, les joueurs peuvent enfin découvrir la suite des aventures de Kratos et de son fils Atreus dans les contrées nordiques. Bien des épreuves les attendent et il faut le dire, depuis God of War (2018), les personnages semblent avoir bien évolué.

Véritable voyage initiatique pour les personnages ainsi que pour les comédiens dont Cristopher Judge qui a à cœur de donner vie à Kratos depuis 2018 grâce à la technique de la capture du mouvement. Si l’acteur a brillé au cinéma et notamment dans la série Stargate SG-1 que l’on ne présente plus, il n’est pas inconnu du monde du jeu vidéo puisqu’il prête sa voix si particulière dans Word of Warcraft et quelques extensions comme Warlords of Draenor ou encore Battle for Azeroth (Akunda, Gorak Tul, Sunwalker Ordel) ainsi que Black Panther dans l’expansion War for Wakanda dans Marvel’s Avengers.

Dans une vidéo dédiée aux coulisses du développement, le comédien a eu l’occasion de revenir sur son interprétation du personnage et notamment sur son évolution. À la suite des aventures de God of War, le dieu a évolué dans la manière dont il perçoit les choses et saisi maintenant cette seconde chance de pouvoir faire partie d’une famille en acceptant son rôle de père tout en reconnaissant son douloureux passé en Grèce antique.

Incarner Kratos, c’est aussi bien lui donner de la présence physiquement qu’émotionnellement. Pour cela, Christopher Judge explique se grandir sur le plateau, prendre plus d’espace pour essayer de représenter le plus fidèlement possible l’envergure de ce personnage, qui on le rappelle est un dieu.

« Chaque fois qu’il se déplace, je veux qu’on sente chez lui de la détermination, comme s’il allait faire quelque chose. Parce que dans ma tête, Kratos ne fait jamais rien au hasard. » – Christopher Judge, interprète de Kratos.

Que ce soit dans les cinématiques ou dans les phases de combats plus chaotiques aussi bien dans les mouvements que dans le combat en lui-même, il faut arriver à assurer une homogénéité aussi bien dans la gestuelle que dans son attitude et sa réflexion. Si selon les comédiens, il est relativement facile d’imiter Kratos pendant les combats et de se mettre dans l’état d’esprit d’un guerrier. Il revient à Christopher Judge de faire vivre les émotions de Kratos et d’apporter une couche d’humanité au personnage. Exprimer ses craintes, ses échecs, son impuissance face à Atreus, l’impression d’avoir terni l’image que son fils avait de lui… Un aspect du personnage qui fait que l’on s’attache encore plus à lui.

Comme le rappelle justement le comédien, si pour Kratos il est difficile d’exprimer ce qu’il ressent envers Atreus, les actions qu’il entreprend montre qu’il tient profondément et véritablement à son fils. Un rôle que comprend parfaitement Christopher Judge, étant père lui-même et tout comme Kratos, il est prêt faire le nécessaire pour assurer la sécurité de ses enfants.

On ne peut le nier, Christopher Judge a fait un travail remarquable en se glissant dans la peau de Kratos, à tel point que l’acteur lui-même avait l’impression d’être lui. La preuve d’un formidable acting qui permet non seulement à l’acteur de s’identifier au personnage et donc de le sublimer mais également la possibilité pour le public de s’immerger totalement dans l’histoire et de s’identifier aux personnages.

Le comédien insiste également sur un autre point important de ce deuxième opus : la relation entre Atreus et Kratos. Devenu adolescent, Atreus possède ses propres idées, ses propres pensées et sa propre marche à suivre pour arriver à ses fins. Le défi pour Kratos est d’apprendre à écouter son fils en essayant de laisser de côté la vision manichéenne qu’il possède. Il ne parle plus à un auditoire qui écoute sans répondre ou ne donne plus autant de sermons que dans God of War (2018) mais ils débattent ensemble.

Si cette alchimie brille aussi bien à l’écran, c’est grâce au travail des deux comédiens. Christopher Judge (Kratos) et Sunny Suljic (Atreus) s’entendent merveilleusement bien sur le plateau ce qui contribue grandement au travail formidable qu’ils ont fourni pour donner vie à cette relation père-fils. Tout comme Atreus, Sunny « n’est plus un gamin qui peut se dissiper facilement », il a grandi et a mûri et cela se ressent dans la manière dont il donne vie à Atreus.

Au fil des années, Kratos est devenu un personnage important et emblématique dans l’industrie du jeu vidéo. Un personnage plein de vie, de rage et d’émotions en tous genres que Christopher Judge a su proprement rendre hommage dans son interprétation. Se glisser dans la peau d’un dieu, et de Kratos en particulier n’est pas chose aisée et on peut dire qu’il a fait un travail plus que remarquable.