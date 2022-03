Après les succès en demi-teinte de Friday the 13th: The Game et Predator Hunting Grounds, IllFonic devrait sortir en fin d’année Ghostbusters: Spirits Unleashed, un nouveau jeu issu d’une célèbre franchise hollywoodienne. À cette occasion, un trailer sorti ce mardi nous dévoile un premier visuel du jeu et les intentions du studio. Avant tout, une adaptation vidéoludique doit être fidèle à son matériau d’origine et proposer une expérience proche du média dont elle s’inspire. Souvent ça ne tient qu’à une chose : les développeurs ont-ils réussi à retranscrire l’ambiance de l’œuvre originale ? Ici on peut l’espérer.

D’entrée de jeu, la vidéo nous met dans le bain, nous gratifiant de la voix grave d’Ernie Hudson (un des acteurs des premiers films) alias Winston Zeddemore, alors qu’il révèle que vous et vos amis faites partie de la nouvelle génération de chasseurs de fantômes. Le jeu reprend tous les équipements emblématiques vus dans les films, comme le PKE Meter, le piège à fantômes ou le pack de proton. On peut également y voir la célèbre Cadillac Ecto-1 dont on entend hurler la sirène mythique. Dan Aykroyd (un des créateurs de Ghostbusters) reprend ici son rôle de Ray Stanz, tenant sa boutique Ray’s Occult Books comme dans les films.

Dans Ghostbusters: Spirits Unleashed, qui prendra la forme d’un gameplay asymétrique multijoueur 4v1, les joueurs pourront non seulement contrôler l’un des quatre chasseurs de fantômes (idéalement accompagné des 3 autres joueurs) ayant pour but de traquer et d’attraper un fantôme avant que celui-ci ne réussisse à hanter toute la map , mais également incarner le fantôme traqué.

Prévu pour le dernier trimestre 2022, le jeu sortira sur toutes les plateformes et intègrera le crossplay. En espérant qu’IllFonic, ils aura compris ce qui avait fait défaut dans les précédentes tentatives d’adaptations d’œuvres cinématographiques…