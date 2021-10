Ghostbusters – Les chasseurs de fantômes bientôt de retour ?

Voilà une nouvelle qui devrait ranimer la fibre nostalgique de bon nombre de joueurs. Après quelques années sans le moindre jeu tiré de la licence SOS Fantômes, de récentes rumeurs font état d’un nouveau jeu en préparation. Une rumeur d’autant plus sérieuse qu’elle nous est directement donnée par le cofondateur du studio en charge du potentiel jeu, à savoir IllFonic bien connu pour des jeux tels que Friday the 13th: The Game ou plus récemment pour Predator: Hunting Grounds.

Pourtant, rien n’aurait pu laisser entrevoir une telle annonce au début de l’interview de Raphael Saadiq. En plus de sa casquette de dirigeant de Ill Fonic, ce dernier est aussi connu en tant que chanteur du groupe de Néosoul, Lucy Pearl. C’est donc au détour d’une interview musicale que le cofondateur a pu glisser un mot sur les futurs projets de son studio. Bien entendu, les informations données restent bien maigres, mais l’annonce d’un futur projet surfant sur la sortie prochaine de la suite SOS Fantômes a déchainé les fans de la licence.

Il faut reconnaitre que le monde vidéoludique tient une place importante dans l’histoire de Ghostbusters. En effet, les scénaristes des deux premiers reconnaissant officiellement que Ghostbusters: The Video Game sortie en 2009 représente la véritable suite du second opus de la série. Une nouvelle qui montre à quel point le jeu vidéo peut prendre une importance immense dans la vie d’une licence.

Reste maintenant à savoir de quelle manière le studio va aborder cet univers. Il est vrai que jusqu’à présent le studio avait surtout envisagé un aspect multijoueur confrontation pour ses jeux à licence. Pour autant, SOS Fantômes ne peut clairement pas s’inscrire dans ce style de jeu, on peut donc espérer voir une multijoueur coopérative ou plus simplement une expérience en solo. Toujours est-il qui faudra prendre son mal en patience avant d’avoir de plus amples informations.