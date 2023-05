Gerda: A Flame in Winter – Un bundle et un DLC surprise

En septembre dernier, Bird Island (ex PortaPlay) et DontNod nous questionnaient sur nos valeurs morales en temps de guerre avec la sortie de Gerda: A Flame in Winter. À la surprise générale, un DLC inédit a vu le jour le 23 mai 2023 : Liva’s Story. Cette fois-ci, on n’incarne plus l’empathique Gerda mais Liva, la cheffe de la Résistance locale. Ce titre bonus est disponible dans une nouvelle édition du jeu intitulée Modstand Bundle.

Avec cet ajout de contenu, deux personnalités fortes se font face. D’un côté : Gerda, infirmière douce et compatissante encline à aider toute la population (collabo ou pas), et de l’autre Liva, meneuse née qui n’hésite pas à recourir à la violence pour parvenir à ses fins et remplir son devoir. Ce « clash » de personnalités apporte un œil nouveau au scénario qui se frottait jusqu’alors à beaucoup de dilemmes moraux. Suite à une trahison, Liva se retrouve à la tête de la Résistance de la ville de Tinglev et doit faire les bons choix pour le déroulement de ses missions. Les événements de Liva’s Story ont lieu quelques semaines avant l’histoire de Gerda, mais le scénario est pensé pour que les histoires se rejoignent : vous pouvez ainsi commencer dans l’ordre que vous voulez.

Les mécaniques sont les mêmes que dans l’opus original, à l’exception que cette fois-ci vous n’aurez pas de point d’Intuition, Perspicacité et Compassion mais des points de Fureur, Devoir et Sollicitude. Portée par un grand sens des responsabilités, Liva se retrouve à la tête de son groupe de résistants et son arrivée à Tinglev est rapidement remarquée. Trahisons, blessures, vengeances : il faudra se décider rapidement pour savoir de quel côté vous vous positionnez. Allez-vous protéger votre équipe coûte que coûte, ou alors tout sacrifier au nom de la Résistance ?

Ce nouveau bundle entrecroise deux destins très différents mais que tout rapproche. Vous retrouverez la plupart des PNJ de l’histoire principale dans celle de Liva, mais les perspectives y seront différentes (et donc les choix proposés). Liva’s Story apporte l’aspect stratégique qu’il manquait à Gerda: A Flame in Winter : il n’est ici question que d’objectifs, de missions et de planques. Ces sujets rendent encore plus émouvants les brefs instants à cœur ouvert que la cheffe partage avec ses co-équipiers.

Le point d’ombre de ce titre reste dans sa réalisation, avec quelques coquilles à la traduction et surtout des temps de chargement diablement longs sur Nintendo Switch. On ne s’attend pas à des montées d’adrénaline en jouant à un jeu narratif, mais le poids léger du titre devrait permettre d’offrir une plus grande fluidité au scénario et à défaut de rompre un rythme effréné, ce souci casse justement l’émotion transmise en fin de chapitre.

Le DLC Liva’s Story apporte une diversité complémentaire au scénario et se présente comme un (presque) indispensable à Gerda: A Flame in Winter. Le propos se fera alors plus dense et les réflexions autour des sujets amenés seront plus larges. Le Modstand Bundle est disponible à 25,99€, le DLC Liva’s Story seul est à 5,99€ sur Nintendo Switch et Steam.