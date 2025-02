Omaké Books prépare un deuxième volume pour Génération Zelda

Omaké Books est devenu au fil du temps l’un des acteurs majeurs de la littérature jeu vidéo, pop culture et culture japonaise. Sans être reconnu au même titre que peuvent l’être Pix’n’Love ou Third Edition, la maison d’édition, fondée par Florent Gorges (cofondateur Pix’n’Love), fait son petit bonhomme de chemin et est notamment portée par des auteurs comme Bruno Rocca ou encore Vincent Jourdaa. Pour l’œuvre qui nous intéresse aujourd’hui, à savoir le second volume de Génération Zelda, on retrouve une palanquée d’auteurs qui s’associent pour nous proposer l’ouvrage le plus exhaustif possible.

Au contraire du premier tome, qui retraçait lors de sa sortie les 35 ans d’existence de la licence, de sa création à nos jours en sommes, cette « suite », elle, s’attarde sur une période charnière de la franchise de Nintendo, comprise entre 1993 et 2004. Beaucoup considèrent d’ailleurs que l’on parle là de l’âge d’or de la saga, puisque certains des titres les plus connus et appréciés de cette dernière sont sortis durant cette temporalité. On parle là au hasard de Link to the Past, Ocarina of Time ou encore Link’s Awakening et The Wind Waker.

On retrouve derrière les différentes plumes les auteurs Bruno Rocca (Génération Silent Hill, Génération Resident Evil), Aurélien Simon (Symphonie pour Pixels, L’Opéra des étoiles), Régis Monterrin (Génération SEGA), Valérie Précigout, Déborah Graciani et des invités de marque comme Naedan et l’excellent YouTuber Tetryl. Tous entendent alors nous apporter historiques et anecdotes sur chaque jeu qui sera traité dans le livre, tout en analysant chaque thématique soulevée, ainsi que l’impact du titre en question sur son temps et les joueurs.

176 pages illustrées nous attendent donc dans ce volume deux de Génération Zelda qui sortira le 6 mars et sera décliné en deux éditions, une standard et une collector, ce qui est coutume chez Omaké Books. La première est disponible à la précommande au prix de 19,99€ et la seconde qui comprend un marque-page exclusif et une ouverture dorée du plus bel effet peut être précommandée pour 24,90€. À noter que cette dernière ne connaîtra qu’un tirage limité à mille exemplaires, alors autant dire que si vous êtes intéressés, il va falloir faire vite.