Reggie Fils-Aime, ex-Nintendo, au secours de GameStop (Micromania)

L’ex-Président de Nintendo of America au chevet de l’entreprise.

On le sait, GameStop, grande chaîne de distribution de jeux vidéo aux États-Unis, et propriétaire de Micromania chez nous, ne va pas bien. La faute au tournant du tout dématérialisé, le syndrome Video Futur. Rappelons que si le physique résiste encore assez bien en France, avec une part de marché sur consoles encore assez près des 50% (mais qui se fait grignoter d’année en année), nous faisons office de petit village gaulois alors que l’entièreté du paysage vidéoludique a cédé aux attaques du marché dématérialisé. Ainsi, il représente 80% du marché en Angleterre, par exemple.

Dans ce contexte, les revendeurs de galettes peinent à se maintenir à flots. Vous avez surement assisté à la transformation des enseignes Micromania en Zing, distributeur de gadgets et autres produits dérivés. La maison-mère GameStop a eu moins de nez, et cherche aujourd’hui des solutions pour se sortir la tête de l’eau. C’est ainsi que Reggie Fils-Aime, ex-Président de Nintendo of America, a été appelé à la rescousse. Il entre ainsi au conseil de l’entreprise en tant qu’indépendant.

Un décision sensée, considérant la connaissance sans faille du bonhomme concernant le marché, son intérêt sincère pour le secteur, et ses réussites dans le business : premier américain à occuper ce poste, c’est aussi sous sa présidence que le miracle Wii s’est produit… Cependant, une décision qui arrive peut-être un peu tard.

En parallèle, GameStop cherche à diversifier son activité, et à ouvrir des boutiques concepts qui seront plus des lieux d’accueil que des magasins à proprement parler : boutiques dédiées à l’e-sport, avec des machines connectées en LAN, salles de retro-gaming, proposant l’accès aux machines de papa, et même tables de jeux de rôles…

Des centres de divertissements plutôt que des boutiques ? Au-delà de la mutation du secteur du jeu vidéo, ce sont les transformations de l’activité commerciale tout court qui sont ici en jeu. Les achats en ligne prenant une part de plus en plus importante du marché, le commerce en ville va devoir muter pour nous proposer des services et expériences que n’offrira pas internet. Le retour des bonne vielles salles d’arcade ?