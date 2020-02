Games With Gold en mars – Icônes au programme !

Pas de d’énorme AAA ce mois-ci, mais un casting 100% superstars.

Alors que le mois de mars s’annonce particulièrement riche en sorties, le programme des jeux “offerts” aux bénéficiaires des Games With Gold se montre lui plus modeste. Pas de jeu au budget hollywoodien, mais quatre héros cultissimes au casting. Et en bonus, des jeux Xbox 360 qui resteront fun sur Xbox One. Voyons ça de plus près…

Batman : The Enemy Within (disponible dès le 1er mars et téléchargeable jusqu’à la fin du mois).

Deuxième épisode de la série mettant en scène l’homme chauve-souris à la sauce Telltale, Batman: The Enemy Within est arrivé hélas alors que l’éditeur commençait à sombrer dans l’impossibilité de se renouveler. Il reste néanmoins une aventure interactive plutôt bien menée, qui plaira aux fans du Caped Crusader, mais qu’il faut plus considérer comme une B.D. interactive que comme un “vrai” jeu. À noter que si cette histoire peut être jouée de manière autonome, son scénario prend en compte certaines des décisions que le joueur avait pu prendre durant le premier jeu (qui était, ça tombe bien, au programme des Games With Gold en Janvier dernier).

Shantae : ½ Genie Hero (téléchargeable du 16 mars au 15 avril)

Première aventure en HD du génie de la lampe de WayForward, Shantae : ½ Genie Hero est un excellent platformer en 2D, fun et coloré. Alors que Shantae fêtera ses 20 ans l’année prochaine, cette quatrième aventure de la shapeshifeuse dansante fut financée sur Kickstarter et reçut pas loin d’un million de dollars ! On y retrouve les personnages emblématiques de la saga, Sky, la dresseuse d’oiseaux, Rottytops, la meilleure copine zombie, ou encore Risky Boots, la terrible pirate… On attend de pied ferme le 5ème épisode des aventures de Shantae pour cette année, et les Games With Gold offrent ainsi une bonne occasion de découvrir la licence à ceux de qui elle était encore mal connue.

Du côté des jeux Xbox 360, on pourra jouer à Castlevania : Lord of shadow 2, suite directe du premier épisode du même nom, proposé précédemment au programme des Games With Gold. Le jeu sera téléchargeable du 1er au 15 mars. Enfin, second jeu Xbox 360 et quatrième jeu Xbox One grâce au truchement de la rétrocompatibilité, Sonic Generations, un épisode qui venait faire le lien entre les Sonic classiques en 2D et une version plus moderne des aventures du hérisson bleu, en 3D. Le jeu a été bien accueilli à l’époque et était plutôt réussi (ce qui n’a pas toujours été le cas pour Sonic), et sera téléchargeable du 16 au 31 mars.