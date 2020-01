Xbox Live Games with Gold – À quoi on joue en février ?

Des pneus et des tentacules au programme du Games with Gold de février 2020.

Ce sera tout ou rien ce mois-ci pour le Games with Gold ! Des jeux qu’on adore, ou qu’on déteste. Soit un programme parfait pour découvrir des titres qu’on ne se serait peut-être pas offerts de prime abord. Et c’est aussi (surtout ?) à ça que servent ces programmes de jeux “offerts”.

Ainsi, le premier jeu à intégrer le programme des Games with Gold pour ce mois de février 2020 sera l’hyper complet Tourist Trophy Isle of Man (TT, pour les intimes). Jeu officiel d’une épreuve mythique, il s’agit d’une course de motos se déroulant sur un circuit de 60 km ! Alors oui, pour un jeu de course, ne disposer que d’un seul circuit, cela peut paraître peu, mais vu la taille de ce dernier, on comprend ! Il sera d’ailleurs découpé en tronçons pour les besoins du gameplay. Avec un casting fait d’une vingtaine de pilotes officiels et d’une quarantaine de véhicules, le jeu a tout ce qu’il faut pour séduire les fans, et essayer de convaincre les autres. Il sera téléchargeable pour Xbox One du 1er au 29 février.

Probablement plus a même de satisfaire les joueurs, le deuxième jeu pour Xbox One n’est autre que L’Appel de Cthulhu (Call of Cthulhu), dernière adaptation officielle en date du célèbre mythe à tentacules de H.P. Lovecraft. Nous avions testé le jeu à la rédaction, et si nous avions noté une réalisation un peu en-dessous des standards, nous avions toutefois été charmés par sa narration et son respect de l’œuvre. Les Games with Gold vous donneront l’occasion de tester le titre pour vous faire votre propre avis à peu de frais, et ce du 16 février au 15 mars, sur Xbox One.

Enfin, pour les générations de Xbox précédentes, deux titres sont là aussi téléchargeables sans coût supplémentaire. D’abord Fable Heroes, un beat’em up situé dans l’univers de la célèbre franchise, et qui adopte pour le coup une esthétique cartoon familiale. Sorti en 2012 sur Xbox 360, il sera jouable sur Xbox One dès le 1er février grâce à la magie de la rétro-compatibilité. Et la deuxième quinzaine du mois, c’est le Star Wars Battlefront original qui sera proposé. Attention, pas le jeu Electronic Arts de 2015, mais le jeu original de 2004 sorti sur Xbox, première du nom. L’occasion de faire un peu d’histoire du jeu vidéo…

Et ce n’est pas tout, puisque Microsoft nous promet un mois de février “lourd”, notamment du côté du Game Pass.

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 26 janvier 2020

Ce n’est probablement pas, malgré ses qualités, Two Point Hospital, dont on sait déjà qu’il rejoint le line up du Game Pass à la fin du mois, qui est ainsi teasé. Le tweet nous laisse espérer une grosse info… Exclu ? Nouveauté jouable Day One ? Jeux rejoignant le programme en nombre ? Ou alors, Xbox est aussi excité que tout le monde par les rumeurs de révélation de la PlayStation 5 ? On saura tout ça très vite : février, c’est demain !