Game Developers Choice Awards: qui sont les vainqueurs de cette édition en ligne ?

Les jeux indépendants très présents lors de cette édition du Game Developers Choice Awards un peu particulier.

Pour cette 20ème édition des Game Developers Choice Awards, la cérémonie a eu lieu en ligne, crise du coronavirus oblige. Cette année, le jeu vidéo indépendant s’en est très bien tiré en repartant avec plusieurs prix dont le jeu de l’année ! La cérémonie a commencé avec la remise des prix de l’Independent Game Festival.

Le premier prix à avoir été décerné a été le Meilleur Jeu Etudiant, remporté par BORE DOME, un jeu développé par Goblin Rage dans lequel le joueur devra résoudre des énigmes tout en vivant des expériences très malaisantes et/ou ennuyeuses.

La deuxième récompense est le Prix du Public, remporté par A Short Hike, un jeu d’exploration développé par Adamgryu. Vient ensuite l’Excellence au son, décernée à Mutazione, un jeu d’aventure danois; l’Excellence en narration, décernée à Heaven’s Vault, un jeu d’aventure développé par Inkle; l’Excellence en Design, décernée à Patrick’s Parabox, un puzzle game développé par Patrick Traynor; l’Excellence en arts visuels, décernée à Knights & Bikes, un jeu d’action/aventure dévelopé par Foam Sword.

La cérémonie s’est terminée par la remise du Prix Nuovo, remporté par The Space Between, un jeu narratif développé par Christoph Frey et enfin le Grand Prix Seumas McNally qui est cette année remporté par A Short Hike.

Passons maintenant à la seconde cérémonie : les Game Developers Choice Awards. Pour commencer, voici les différentes catégories :

Game of the Year (récompense le meilleur jeu de l’année),

Innovation (récompense plusieurs jeux qui font preuves d’innovation),

Design (récompense le meilleur design et mécanique de gameplay),

Visual Arts (récompense la meilleure création artistique),

Audio (récompense la meilleure bande-son),

Technology (récompense la meilleure création technique),

Best Debut (récompense la première production d’un studio de développement),

Lifetime Achievement (récompense un développeur dont la carrière et les réalisations ont eu un impact indélébile sur le développement de jeu vidéo et le jeu vidéo dans son ensemble),

Pioneer (récompense un développeur dont les travaux ont été révolutionnaires à un moment crucial de l’histoire du jeu vidéo, et ont ouvert la voie à d’autres développeurs),

Ambassador (récompense les contributions méritantes d’une personnalité),

VR/AR Game (récompense le meilleur jeu en réalité virtuelle ou réalité augmentée),

Mobile Game (récompense le meilleur jeu mobile).

Le Best Debut Award est attribué à ZA/UM pour son jeu Disco Elysium, l’Innovation Award revient à Baba Is You, un puzzle game de type casse-tête développé par Arvi “Hempuli” Teikari. Le prix Best Technology est décerné à Control,un jeu d’action/aventure développer par Remedy Entertainment; le Best Narrative Award est décerné à Disco Elysium. Le prix suivant est l’Ambassador Award est décerné cette année à Kate Edwards, ancienne directrice exéxutive de l’International Game Developers Association. Le Prix de l’Audio est remporté lui aussi par Control tandis que le Prix du meilleur jeu VR/AR revient à Vader Immortal, un jeu d’aventure Star Wars développé par ILMxLAB.

La prochaine catégorie est celle du Meilleur jeu mobile qui est remporté par What the Golf?, un jeu de golf développé par Triband. Control remporte un troisième prix avec celui du Best Visual Art Award. Le Pioneer Award est décerné à Roberta Williams qui est la créatrice du premier jeu d’aventure graphique et la co-créatrice de On-Line Systems. Le Best Design Award est décerné à Baba Is You, le Prix du Public à Sky: Children of the Light, un jeu d’aventure social indépendant développé pat Thatgammecompany.

Enfin, le prix du Jeux de l’Année revient à Untitled Goose Game, un jeu atypique sandbox développé par les développeurs indépendants de chez House House dans lequel le joueur incarne une oie. Ce résultat peut paraitre surprenant quand on sait que le jeu était opposé à des blockbusters tels que Death Stranding (Kojima Productions) ou encore Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware).