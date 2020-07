FunKey S – La “plus petite console portable pliable du monde” ? Vraiment ?

C’est en tous cas le slogan qui accompagne la campagne Kickstarter de cette FunKey S, une machine créée par le studio bordelais Funkey Project. Une campagne de financement réussie, d’ailleurs, puisqu’à l’heure où sont écrites ces lignes, il reste 23 jours de participation et la somme initiale demandée a déjà obtenu plus du double de promesses d’aide de la part des rétro-lovers, en à peine 3 heures.

Mais que savons-nous sur cette petite chose, qui deviendra donc réalité dans les semaines à venir grâce à l’enthousiasme général ? Sachez que, comme vous pouvez le voir sur les photos de cet article, la machine est vraiment minuscule, ce qui ne manquera pas de faire râler les éternels insatisfaits : 7cm de hauteur une fois dépliée.

Dépliée ? Oui, car la FunKey S adopte un look très Game Boy Advance SP, donc un bloc carré qui s’ouvre en deux pour révéler l’écran (en haut) et les contrôles (en bas). Classique. Ceci étant dit, il s’agit nettement moins d’un gadget inutile qu’il n’y parait, ce n’est pas une petite reproduction miniature en plastoc, mais bel et bien une véritable console de jeu, et plutôt puissante avec ça.

Alors certes, l’émergence de cette petite machine nous surprendra peut-être moins que c’eût été la cas il y a quelques années, avant que la mode ne soit aux mini-consoles officielles (comme celles de Nintendo, Atari, Sony ou encore la récemment annoncée borne Astro de SEGA) ainsi qu’aux copies chinoises qui fleurissent désormais à foison, mais elle éveille néanmoins notre curiosité de nostalgeeks.

De même, la console n’étant pas liée à un éditeur type comme la SNES Mini ou l’Astro City, elle n’embarque pas un panel (d’ailleurs généralement trop réduit) de jeux préinstallés ayant émané desdits éditeurs par le passé. Au lieu de cela, elle propose une série d’émulateurs directement présents dans la FunKey S, ainsi que quelques jeux dédiés aux diverses consoles émulées, à savoir pour l’instant (une liste qui s’étoffera à l’avenir) : NES, SNES, Game Boy, Gameboy Color, Game Boy Advance, SEGA Master System, SEGA Genesis (Megadrive), SEGA Game Gear, PlayStation 1, Atary Lynx, WonderSwan, Neo Geo Pocket.

De quoi partir sur de bonnes bases afin de retrouver ces délices du passé. Et cela va sans dire, libre à vous ensuite d’importer facilement vos propres jeux depuis votre PC. Sachez également que si la machine semble faire la taille d’un porte-clef, c’est parce que c’en est bel et bien un ; vous aurez donc constamment votre FunKey S dans la poche et pourrez dégainer dès que vous aurez du temps à tuer.

Sachez pour terminer que la machine sauvegardera votre progression si vous fermez son clapet ou si vous tombez en rade de batterie, et que, dans le premier cas, vous pourrez reprendre quasiment où vous vous étiez arrêté avant de la fermer. La FunKey S sera diffusée à compter de novembre 2020, contre un tarif d’une soixantaine d’euros, semblerait-il.