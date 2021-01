Fumito Ueda nous souhaite une bonne année… avec un message caché ?

C’est en passe de devenir une tradition. Pas le fait de souhaiter une bonne année courant janvier. Ça, c’est déjà plutôt bien installé. Mais de faire un petit teasing de son nouveau jeu chaque année à l’occasion du nouvel an. Pour Fumito Ueda, en tous cas. En effet, il y a tout pile un an, nous vous relayions la carte de vœux du créateur de Ico et Shadow of the Colossus, et celle-ci contenait déjà ce qui s’apparentait à un petit teasing pour un nouveau jeu en préparation. On aurait presque pu copier-coller cet article cette année…

Ainsi, le game designer a posté au nom de son studio, genDESIGN, et sur le site web de ce dernier une carte de vœux numérique pour le démarrage de l’année 2021. Sur un fond aux tonalités spatiales, les quatre chiffres formant la date comprennent des illustrations issues des titres culte de Ueda : dans l’ordre, Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, et… un personnage qu’on ne reconnait pas, au bord de l’eau, appuyé contre une structure mécanique en ruine, un oiseau (géant ?) volant vers l’horizon…

Cette dernière illustration serait-elle un concept art du prochain jeu des studios ? Probablement. D’autant qu’elle répond à l’illustration postée par genDESIGN en 2018, pour les oiseaux, et à la carte de vœux 2019 pour les éléments mécaniques. Alors, oui, ça fait peu d’informations. La communication autour de ce prochain jeu commence même à ressembler à un puzzle-game ! Mais c’est là tout l’art de faire monter la pression, et l’attente…

Fumito Ueada reçut les honneurs dès son premier jeu grâce à la réussite d’Ico (PlayStation 2, 2001). L’essai fut transformé en 2005 par Shadow of the Colossus, unanimement loué par la presse et les joueurs, et qui sera ressorti sur toutes les générations de consoles depuis son édition initiale (PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4). Le jeu, son deuxième seulement, aura définitivement installé le game designer comme l’un des plus important de l’industrie. Le titre qui suivit, The Last Guardian, en 2016, reçut un accueil un peu moins dithyrambique : les critiques étaient « juste » très bonnes quand elles étaient excellentes pour les deux premiers jeux. C’est dire la pression qui repose sur ce prochain titre énigmatique…