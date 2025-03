Forza Horizon 5 – Pas de courses sur Playstation sans compte Microsoft

Alors que Forza Horizon 5 s’apprête à faire le grand saut sur Playstation 5 le 29 avril prochain (le 25 pour ceux qui auront fait le choix de l’édition premium), on vient d’en apprendre un peu plus sur certaines modalités de l’un des plus gros transferts jeu vidéo de l’année. L’association Does it play ?, spécialisée dans les questions de la préservation du jeu vidéo s’est penchée sur la FAQ du jeu, et les premières inquiétudes commencent à pointer le bout de leur nez.

Pour accéder aux contenus du jeu de courses automobiles sur PS5, il faudra tout d’abord posséder un compte PSN pour le téléchargement. Rappelons que le titre ne sortira qu’en version numérique sur le store Playstation. Mais ce n’est pas tout. Il faudra également lier son compte PSN à un compte Microsoft, que beaucoup d’utilisateurs vont sans doute avoir besoin de créer pour l’occasion. Enfin, si vous désirez profiter du gigantesque contenu en ligne proposé par Forza Horizon 5, il faudra également être abonné au Playstation Plus.

Oui, Xbox est en pleine mutation depuis quelques mois, mais pas question pour autant d’offrir sur un plateau ses contenus à la concurrence. En obligeant la création d’un compte Microsoft pour accéder à ses titres sur PS5 (et bientôt sur Switch ?) , la firme américaine souhaite bien garder le contrôle. Nous verrons si les autres jeux issus des studios appartenant à Microsoft subiront le même sort, mais le contraire paraitrait surprenant.

Mais ce qui inquiète fortement Does it play ?, c’est le sort à long-terme qui pourrait être réservé à la version PS5 de Forza Horizon 5. Tout d’abord, version numérique oblige, seul un abonnement PSN actif sera le garant de la propriété du titre par les utilisateurs. De plus, demander une connexion à un compte Microsoft pour jouer, c’est lier le contenu du jeu à ce compte. En résumé, si l’un des deux services venait à s’arrêter pour telle ou telle raison, le jeu sera tout bonnement injouable. Du point de vue préservation du jeu vidéo et propriété de nos achats, on a connu mieux. Et cela pourrait rapidement devenir la norme.

Croisons donc les doigts pour que les services restent stables, mais entre les tentatives de piratage de plus en plus fréquentes et les fermetures de studios inopinées, personne ne semble à l’abri. Pour certains, l’ouverture de l’écosystème Xbox est une bonne chose, permettant au plus grand nombre d’accéder à de nouveaux contenus. Pour d’autres, c’est l’une des pires choses qui pouvait arriver au marché, mettant quasiment fin au concept de concurrence, nécessaire pour la création de contenus de qualité. Une chose est sûre, ne comptez pas sur Microsoft pour faire des cadeaux.