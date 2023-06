Flintlock: The siege of Dawn – Une date de sortie retardée

Annoncé en mars 2022 pour une sortie la même année, l’action-RPG de A44Games (connu pour Ashen) avait dû quelque peu revoir sa fenêtre de sortie: Flintlock: The Siege of Dawn devait finalement paraître en 2023 (sur PS5, PS5, Xbox Series, Xbox One et PC). C’est donc avec cette croyance d’avoir très bientôt une date plus précise à se mettre sous la dent que le public a approché les différents événements de ce mois de juin. Mais, encore une fois, c’est une mauvaise nouvelle qui a fait surface.

Enfin, mauvaise nouvelle, oui et non… C’est vrai qu’il faudra maintenant attendre jusqu’à 2024 pour pouvoir approcher le titre. Cependant, n’est-ce pas pour le mieux ? Cela ne nous garantit pas que l’on souhaite prendre son temps afin de livrer une copie exemplaire ? En tout cas, c’est plus ou moins de la sorte que l’équipe du jeu a justifié une telle décision.

« Nous avons travaillé dur pour créer un monde ouvert unique et profondément détaillé qui regorge de combats palpitants, d’explorations gratifiantes et d’un véritable sens de la découverte. Il est important pour toute l’équipe que Flintlock soit une expérience spéciale, et nous nous devons, ainsi qu’à tous ceux qui suivent le jeu depuis son annonce, d’en faire le jeu le plus impressionnant et le plus inoubliable possible. »

Le discours habituel, signifiant les grandes ambitions du studio. Seulement, seront-elles suivies par des résultats ? On attend de voir. Cependant, il faut bien avouer que cela ne conduit guère à l’enthousiasme : on a déjà vu des un grand nombre d’échecs suivre cette même voie. C’est donc à se demander si ce report n’est pas la faute de quelques soucis dans le développement du titre. À A44Games de nous rassurer. Et pour cela, il devrait venir vers nous avec une nouvelle présentation dans peu de temps, laquelle succèdera à la dernière parue en septembre 2022 (et relayée plus bas) qui s’employait avant tout à donner un aperçu sur le système de combat.

Pour rappel, Flintlock proposera aux joueurs de plonger dans la peau d’une guerrière nommée Nor Vanek. Son but est personnel : la vengeance. Et sa cible n’est autre que les dieux. En compagnie d’une créature à l’allure d’un renard, notre âme vengeresse utilisera entre autres pouvoirs magiques et armes à feu pour faire face à ses ennemis et arriver à ses fins. Quant à l’expérience que l’on tendra à nous offrir, elle relèvera de l’open world. Ce qui n’est pas sans représenter quelques risques. Car, s’il existe bien une poignées de bons et très bons jeux du genre, il en existe aussi le contraire. Rappelons-nous, par exemple, la sortie toute récente de Forspoken. Espérons donc qu’il ne s’agit pas ici d’une production opportuniste visant à flatter un certain public friand de ce type de périple ou une œuvre avec une véritable vision.

Un nouveau report qui nous permet maintenant d’évoquer au passage un autre survenu au début de la même semaine: Pragmata. Sans aucun doute plus attendu – Capcom ayant une renommée bien plus solide -, ce nouveau jeu de science fiction a été repoussé à une date inconnue alors qu’il était lui aussi prévu pour cette année 2023, après avoir subi, à l’instar de celui qui intéresse cet article, une reprogrammation en 2022. Mais, au moins, on a eu droit à de nouvelles images bien que très peu fournies.