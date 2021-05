FIST: Forged in Shadow Torch – Angry Bunny en approche

FIST: Forged in Shadow Torch est un metroidvania au style dieselpunk qui a bien fait parler de lui lors des Game Awards 2020. Développé par le studio chinois TiGames et édité par Bilibili, cette création originale au parti pris artistique et esthétique original a de quoi surprendre et attiser une certaine curiosité. Une nouvelle démo sera dévoilée lors du prochain GAMESCORE de Pékin les 15 et 16 mai prochain, nous offrant, nous l’espérons, un peu plus de gameplay et de contenu sur ce titre prometteur.

FIST: Forged in Shadow Torch, nous place dans la ville de Torch City, habitée par des animaux anthropomorphes. Dans cette ville désormais aux mains de légions de machines, le joueur incarne Rayton, un lapin ancien soldat de la résistance, contraint de vivre loin du regard des autres.

Après l’arrestation de son meilleur ami, Rayton décide de sortir de sa retraite et de la clandestinité pour obtenir justice. Pour parvenir à ses fins, il pourra compter sur un poing mécanique qui s’avère être une arme des plus redoutables.

Pour comprendre l’univers de FIST: Forged in Shadow Torch, il est important d’en saisir les inspirations et notamment la nature du “dieselpunk”.

Le terme, à la différence du courant qui, lui, est plus ancien, fait son apparition au début des années 2000 avec Lewis Pollack qui l’utilise pour définir son jeu de rôle Children Of The Sun, et est un dérivé du style steampunk. Bien que dieselpunk soit littéralement intraduisible, il puise ses inspirations dans l’esthétique de la période s’étendant de la première guerre mondiale au début des années 1950, et dans la technologie post-moderne. Couramment utilisé dans la culture pop depuis le début des années 1960, il a su inspirer le jeu vidéo au travers d’œuvres classiques telles que Bioshock, Iron Harvest ou The Outher Worlds.

FIST: Forged in Shadow Torch s’inscrit clairement dans ce courant en offrant une esthétique qui sent bon la crasse et l’huile de vidange. En plus de cela, la structure et l’architecture de la ville d’inspiration asiatique donne un ton tout particulier à l’œuvre, permettant ainsi de mettre en exergue la dualité entre animaux et machines, le tout dans des dédales de rues qui devraient mettre le style du metroidvania à l’honneur.

Cette esthétique toute particulière permet également au gameplay de s’exprimer pleinement avec ce fameux poing mécanique qui offre une large gamme de possibilités et combos dans les affrontements. Avec “seulement” trois variantes de l’arme, les combats paraissent néanmoins fluides et nerveux promettant de véritables chorégraphies et beaucoup de tôle froissée.

TiGames s’est longuement exprimé sur Twitter. Le studio reste cependant évasif quant au prix du titre et ne donne pas non plus de date de sortie à ce jour. Il nous invite néanmoins à rester attentifs aux réseaux sociaux dans les prochaines semaines. Tout laisse à penser que les développeurs attendent le retour de la communauté suite au GAMESCORE avant de communiquer un calendrier final.

FIST: Forged in Shadow Torch a tous les arguments pour séduire les amateurs et devrait pouvoir parvenir à se faire une place au milieu des hits du genre. Reste maintenant à connaître la date de son arrivée. Il sera disponible sur Ps4, Ps5 et PC (via Steam).