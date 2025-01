Final Fantasy VII Remake Partie 3 – Le développement du jeu en bonne voie

L’héritage de Final Fantasy VII continue. Profitant de la sortie de Final Fantasy VII Rebirth sur PC, les producteurs Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase et Naoki Hamaguchi ont partagé quelques informations rassurantes sur le développement du troisième et dernier épisode du remake. Hamaguchi, le directeur, tient à rassurer les fans en expliquant que le développement a commencé il y a maintenant neuf mois, dès la sortie de Rebirth, et que celui-ci avance bien.

« Depuis 2025, nous sommes passés à une phase où nous nous concentrons sur le développement approfondi du jeu, en suivant le planning que j’avais établi dès le départ. Le développement avance à bon rythme. Nous ne pouvons pas encore dire quand nous fournirons de nouvelles informations, mais restez à l’écoute et attendez-vous à de belles surprises. »

Les développeurs expliquent également que l’écriture du scénario est terminée et que la conclusion de l’histoire promet d’être encore plus satisfaisante que celle de l’opus original. De notre côté, on espère surtout que cette conclusion viendra éclaircir les nombreux points que Rebirth laisse en suspens.

Concernant la crainte que les joueurs PS5 avaient de voir le jeu sortir sur la prochaine génération de consoles, Kitase tient à les rassurer et affirme que le jeu sortira bel et bien sur PS5. Hamaguchi en a profité pour indiquer qu’il souhaite que le titre sorte sur un maximum de plateformes ; de quoi donner de l’espoir aux joueurs PC qui pourraient voir débarquer le jeu en même temps que les joueurs consoles. Des propos qui tombent sous le sens quand on connaît la nouvelle stratégie de Square Enix.

« Comme je l’ai mentionné, notre objectif est de sortir nos futurs titres sur un maximum de plateformes pour toucher un large public. Nous ne pouvons rien promettre pour le moment, mais nous faisons de notre mieux pour que nos jeux soient accessibles à un maximum de joueurs. »

De très bonnes nouvelles donc, même s’il va falloir s’armer de patience avant de pouvoir mettre la main sur ce nouvel opus. En attendant, pour ceux qui n’ont pas encore découvert Final Fantasy VII Rebirth, la sortie du jeu sur PC est l’occasion parfaite de rattraper le retard.