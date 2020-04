Final Fantasy VII Remake exhibe sa version PC pour la sortie PS4

Final Fantasy VII Remake sort officiellement aujourd’hui, et Yoshinori Kitase nous fait passer un message sur fond de capture PC.

Ça y est vous pouvez donc enfin poser les mains sur Final Fantasy VII Remake de manière officielle, et pour fêter cela, Yoshinori Kitase (producteur) a souhaité nous faire parvenir un message en vidéo, venant d’être relayé par les différentes chaines YouTube PlayStation. Si le monsieur ne fait que nous confirmer qu’ils ont tout fait pour plaire à la fois aux fans et aux nouveaux joueurs, il y a une toute petite chose qui nous a fait tiquer, et pas que nous comme vous l’imaginez, c’est la mention “gameplay capturé sur PC”.

Alors que nous n’avons reçu aucune information concernant une future sortie sur PC malgré certaines rumeurs, voici qu’au détour d’une vidéo plutôt anodine, l’on nous présente ouvertement des images d’une version PC. Qu’en penser ? Une annonce arrivera-t-elle dans la foulée, un peu à l’instar de ce que nous avions eu avec un certain Death Stranding, donc la version PC avait été confirmée la veille de la sortie ? Nul ne le sait pour le moment, mais vu l’agitation que cela créer sur le net, nous devrions certainement avoir plus d’informations rapidement.

En attendant, de notre côté nous sommes en train de parcourir Final Fantasy VII Remake dans ses moindre détails afin de vous sortir notre test très prochainement, et nous avons très hâte de pouvoir vous dire ce que l’on pense de l’un des jeux les plus attendus de l’année, si ce n’est le plus attendu d’ailleurs.