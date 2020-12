Final Fantasy XIV vous invite à créer vos cartes de vœux pour la fête des étoiles

Alors que la mise à jour 5.4 vient tout juste de sortir et que vous devez certainement passer tout votre temps sur les nouveaux contenus, La fête des étoiles 2020 s’invite déjà dans Final Fantasy XIV en attendant Noël, qui ne tardera bientôt plus à pointer le bout de son nez. Cet événement saisonnier a toujours été l’un de nos préférés, certainement parce que cette période chaleureuse de l’année représente beaucoup pour nous, et si vous aviez regardé la lettre du producteur peu avant la sortie de la MAJ 5.4, vous avez déjà du voir qu’une nouvelle monture allait faire partie des récompenses.

Si la monture œuf de Pacques renfermait un bébé chocobo qu’il était possible de faire éclore dans une adorable animation, cette fois-ci c’est vous qui vous retrouverez à l’intérieur de la monture, en vous faufilant dans un déguisement de bonhomme de neige que l’on avait justement adoré lors de la lettre du producteur. Mais ce n’est pas tout puisque comme chaque année vous allez pouvoir récupérer divers objets pour agrémenter votre déco de Noël, et si comme nous vous jouez depuis des années, votre logement doit commencer à avoir de l’allure en cette période !

Autre petite chose originale, il vous est possible de confectionner une carte de vœux animée en vous rendant sur le site dédié, et il vous sera ensuite possible de la télécharger et de la partager à tout hasard, sur vos réseaux sociaux par exemple. Le procédé est très simple, vous vous rendez sur le site, vous téléchargez une image de fond parmi vos screen du jeu. Votre image sera alors affublée d’un contour animé aux couleurs de La fête des étoiles, et en ce qui nous concerne nous avons choisi de rendre hommage à Hildibrand, lors d’une séquence des plus festive, en espérant revoir ce personnage un jour.

Avec tout ça, on espère que vous avez déjà hâte de participer à cet événement, et pour être certain de ne pas le rater, sachez que La fête des étoiles 2020 est actuellement en cours, et qu’elle prendra fin le 31 décembre à 15h59. Pour connaître tous les renseignements relatifs, et notamment quel PNJ rencontrer pour participer, on vous renvoi sur la page officielle du Lodestone.

Par ailleurs, n’oubliez pas que si vous souhaitez participer à la grande aventure Final Fantasy XIV ou y inviter des amis, une version d’essai est toujours disponible, vous permettant de profiter du jeu de base ainsi que de la première extension gratuitement. Par expérience, on peut vous dire que vous allez déjà avoir de quoi faire, ce qui vous permettra ensuite, de facilement savoir si le jeu est fait pour vous ou non.

Aussi, et nous terminerons là-dessus, le 6 février 2021 se tiendra un live spécial qu’il ne faudra pas manquer, car nous devrions commencer à avoir des informations sur la prochaine extension, qui si tout va bien devrait arriver entre l’été et la fin d’année 2021.