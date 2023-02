Fiche de perso #24 – Kizuna Ai et le phénomène des Vtubeuses

Fiche de perso est une rubrique dans laquelle nous tirons le portrait d’acteurs du jeu vidéo, réels ou fictifs, qui pèsent ou ont pesé sur l’industrie. À l’occasion de la sortie du jeu Kizuna Ai: Touch the Beat!, nous nous arrêtons un instant sur le phénomène des Vtubeuses et de celle par qui tout a commencé, et encore l’une des plus populaires idols animées à ce jour : Kizuna Ai.

Kizuna Ai (ou Ai Kizuna, si on remet ça dans l’ordre occidental Prénom-Nom) est une YouTubeuse extrêmement populaire. Avec ses deux chaînes principales A.I. Channel et A.I. Games, elle fédère plus de 4,5 millions d’abonnés. Comme de nombreux animateurs de la plateforme, Kizuna Ai parle beaucoup d’elle, relève des défis, répond aux questions de ses abonnés… Sauf qu’elle n’existe pas : c’est une YouTubeuse virtuelle, une Vtubeuse !

Kizuna Ai prend ainsi la forme d’un avatar en 3D, assez similaire en termes de rendu visuel aux apparitions de Hatsune Miku, la chanteuse virtuelle. D’ailleurs, la Vtubeuse est apparue dans le sillon du succès de la Vocaloid. Il se dit même que Kizuna aurait été créée via le logiciel MikuMikuDance (ou l’un de ses softs dérivés, comme MikuMikuMoving), un programme conçu à l’origine pour réaliser des vidéoclips de Vocaloid.

Elle se prétend elle-même intelligence artificielle, d’où son nom : A.I., qui est aussi un jeu de mots avec le japonais « ai » signifiant « amour ». Mais il est beaucoup plus probable qu’elle soit animée et doublée par une équipe dédiée. C’est même sûr, en vérité, puisqu’on connaît les identités de son chara-designer, des animateurs et de la doubleuse qui lui prête sa voix, bien que la société de production qui exploite le personnage ait tenté un temps de garder le mystère.

Ainsi, on suit en fait ses aventures comme on suit un anime. On découvre sa personnalité, son histoire, ses amis, au fil de ses vidéos YouTube, qui reprennent les formats classiques de la plateforme. Les vidéos sont bien entendu écrites et jouées, et finalement, c’est une forme de narration assez moderne, qui imite le réel, en floute parfois les frontières, et embarque ses spectateurs d’une façon assez particulière et immersive, puisque ces derniers « jouent à y croire » et peuvent même interagir directement avec le personnage.

Alors, les boomers et autres grincheux ne manqueront pas de mimer le mépris et l’incompréhension, critiquant cette « génération abrutie par les écrans ». Il faudra alors leur rappeler que les Casimir, Isidor et Clémentine et autres Minikeums de leur jeunesse (les jeunes, on vous laisse Googler) n’existaient pas vraiment non plus, et ne faisaient ni plus ni moins que la même chose : animer un programme audiovisuel de divertissement, manipulé dans les coulisses par de vraies personnes.

Le compte A.I. Games ressemble beaucoup aux comptes YouTube jeux vidéo les plus populaires, avec du let’s play de jeux comme Fall Guys ou Five Nights at Freddy’s, des jeux très populaires auprès du jeune public sur les plateformes de streaming, et on trouve aussi pas mal de vidéos sur les jeux Resident Evil. La chaîne principale A.I. Channel compte elle beaucoup de vidéoclips musicaux. Il faut dire que c’est le genre roi aujourd’hui sur YouTube : 29 des 30 vidéos les plus vues sur la plateforme sont des clips musicaux (et la trentième, un dessin animé, Masha et Mishka).

Active depuis 2016, Kizuna Ai n’est pas la toute première Vtubeuse de l’histoire, mais elle est celle par qui le succès est arrivé, et a créé un véritable genre. Aujourd’hui, les Vtubers et les Vtubeuses se comptent par dizaines, et leurs abonnés cumulés par dizaines de millions ! Hololive, très inspiré par le succès fulgurant de Kizuna, se présente ainsi comme une « agence de Vtubers », et possède 75 personnages, cumulant plus de 50 millions d’abonnés sur YouTube. Et à côté de YouTube, Kizuna est présente sur Twitter, Facebook, TikTok… et sur Spotify !

Si le phénomène n’a pas encore tout à fait gagné l’Europe, on est impatient de voir ce que les Vtubers vont devenir, une fois conjugués aux moteurs de conversation comme ChatGPT ! Et en attendant de vivre le film de Spike Jonze, Her, pour de vrai, et de tous se mettre en couple avec Kizuna en même temps, on pourra presque la rencontrer dans Kizuna Ai: Touch the Beat!, un jeu de rythme inspiré de Beat Saber, incluant une quinzaine de titres de l’idol virtuelle, qui sortira le 22 février sur PS5 et PSVR2, puis le 27 février sur Steam, Switch, PS4 et PSVR.