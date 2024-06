Fear the Spotlight – Premier trailer pour le jeu de Blumhouse Games

Le Summer Game Fest a été l’occasion de découvrir un nouvel éditeur de l’industrie du jeu vidéo, mais qui ne sera pas inconnu pour les fans de films de genre. Blumhouse, major du septième art, s’est en effet lancé dans cette nouvelle aventure vidéoludique sous l’impulsion de son fondateur : Jason Blum. Pour la petite histoire, ce dernier a rencontré le succès lors de la tornade Paranormal Activity qui balaya tout sur son passage lors de sa sortie en salle en 2009 et qui devint le film le plus rentable de tous les temps. Depuis, la boite de production a sorti d’autres succès comme les sagas Insidious, Sinister, American Nightmare, ou encore l’adaptation de Five Nights at Freddys et l’oscarisé Get out de Jordan Peele.

Pour en revenir à nos moutons, sachez que Blumhouse Games a pour ambition de proposer des expériences horrifiques indépendantes en donnant aux petits faiseurs les moyens de leurs ambitions. Cela s’est traduit durant le Summer Game Fest par une sorte de trailer mêlant tout un tas de jeux qui paraitront bientôt sous ce nouveau label. Parmi eux, nous avons pu apercevoir un certain Fear the Spotlight qui est annoncé comme étant le premier titre qui paraitra sous la tutelle de la marque. Voici d’ailleurs sa première bande-annonce.

Comme vous aurez pu le constater, il s’agit là d’un jeu de type survival-horror qui se veut old-school de son gameplay jusqu’à ses graphismes et qui rappellera bons souvenirs aux amoureux du genre à l’époque de la première PlayStation. Développé par le studio Cozy Game Pals, il nous permettra d’y suivre les péripéties de Vivian et Amy alors que ces dernières sont prisonnières de leur lycée après qu’une séance de Ouija a mal tourné. Énigmes et puzzles feront partie intégrante de l’expérience, alors que nos deux jeunes amies devront faire face à de viles créatures pour se tirer de ce mauvais pas et tenter de percer les mystères des lieux.

Cependant, il faut tout de même éclaircir un point précis. Fear the Spotlight connu une première sortie le 15 septembre 2023 sur Steam, une démo était même disponible jusqu’au 2 novembre dernier, date à laquelle le jeu fut aussi retiré de la vente. Les deux développeurs derrière ce projet invoquaient alors devoir s’occuper de nombreux bugs, tout en voulant améliorer le gameplay. Et puis Blumhouse Games intervint et apporta un coup de main non négligeable qui permit à Cozy Game Pals de viser une future sortie console, d’ajouter plus d’une heure de contenue, ainsi qu’une traduction dans diverses langues, tout en améliorant drastiquement chaque aspect du jeu.

Tout ceci est donc prometteur et Fear the Spotlight pourrait bien être une des bonnes petites surprises de cette année, puisqu’il devrait sortir très prochainement. Quant à Blumhouse Games, nous avons hâte de voir ce que cet éditeur nous réserve pour la suite, car au vu de ce qui a été montré lors du Summer Game Fest, il pourrait bien y avoir quelques belles pépites dans le catalogue présenté.