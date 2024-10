Exodus – Un rapide retour dans le grand espace

En décembre dernier, lors de l’autre grand rendez-vous annuel que sont les Game Awards, un certain Exodus avait été annoncé. Et ce qu’il avait de particulier, c’était la présence de l’acteur oscarisé Matthew McConaughey. Une collaboration qui attire forcément le regard, un peu comme l’avait fait celle de Keanu Reeves avec Cyberpunk 2077. Seulement, est-ce gage de garantie d’un divertissement de qualité ? L’avenir nous le dira, mais en l’état le titre développé par Archetype Entertainment nourrit quelques ambitions du côté d’un public avide d’aventures spatiales.

Au cours des dix derniers mois, on a très peu vu ce nouvel action RPG (il semble se présenter comme tel), même s’il existe un « journal de bord » régulier propre à nous rassurer sur l’avancée de la production. Un silence qui sera encore, on l’imagine, d’actualité pour un petit moment, du moins si l’on considère la chose sur le plan du gameplay.

En revanche, si l’on rive notre regard sur la trame scénaristique, ou encore l’univers de l’œuvre de manière plus générale, les développeurs nous donnent du grain à moudre via une nouvelle cinématique, rythmée par la voix de l’acteur sus-dit. Ce qui, d’ailleurs, est une occasion de l’entendre pour la toute première fois, à défaut d’en apprendre un peu plus sur son rôle.

Une vue supplémentaire qui dévoile ainsi quelques possibles informations sur ce qui semble se détacher comme étant l’ennemi principal de cet Exodus : une entité nommée Mara-Yama. Et d’elle, on ne sait finalement pas grand-chose, si ce n’est qu’elle se nourrit des peurs de sa victime et se plait à lui infliger d’infinis tourments. Une espèce somme toute terrifiante donc, qui, apparemment, donne de sa personne au sein des quelques secondes partagées. Quoique l’on peut probablement s’interroger quant à l’allure qu’elle prendra : aura-t-elle une ou plusieurs apparences ? Y-aura-t-il certaines hiérarchies ?…

Mais, inutiles de se tourmenter en questions possiblement vaines… Laissons au jeu le temps de se dévoiler lentement. Quant à nous, prenons ce qu’il y a à prendre, et notamment, sur un point plus artistique. Et les promesses à ce niveau sont à la hauteur des premières sorties publiques, le titre invitant par son aura à en apprendre davantage à son sujet. Peut-être aura-t-on encore l’occasion de le revoir d’ici la fin de l’année, et pourquoi pas aux Game Awards justement, lieu de ses premiers pas.

Pour rappel, Exodus est entre les mains de certains anciens de Bioware, incluant des vétérans précédemment impliqués dans les deux premiers Baldur’s Gate ou encore l’échec qu’est Anthem. Un échec qui, on l’espère servira à cette future production, dont la date de sortie demeure à ce jour encore un mystère.