Evil Inside – Prêts pour une petite séance de spiritisme?

Le nouveau jeu d’horreur Evil Inside, des studios Jandusoft, arrive sur nos plateformes le 25 mars prochain. Jouable sur PS5, PS4, Xbox series, Xbox one, Switch et PC, ce titre nous permettra d’incarner Mark, un adolescent en charge de son petit frère. Ces derniers se retrouvent seuls suite à l’assassinat de leur mère; assassinat visiblement perpétré par leur père, qui se trouve maintenant en prison. Mark veut comprendre. Il tente donc d’entrer en contact avec sa défunte mère via une planche de Ouïja, outil indispensable des séances de spiritisme. Celle-ci explose mystérieusement laissant notre protagoniste inconscient un moment. À son réveil, tout semble étrange et nous devrons l’aider à rassembler les fragments de la planche afin de savoir ce qu’il s’est passé.

Une démo sur la plateforme Steam est disponible en attendant la sortie du jeu. À peine l’avons nous commencée qu’elle nous rappelle aisément P.T Silent Hills, du grand Hideo Kojima. On tourne en rond dans notre maison, des portes s’ouvrent et se ferment, le lustre de ce qui semble être l’entrée se balance, il y a des bruits étranges, un téléphone qui sonne, un bébé qui pleure… Au vu de cette inspiration, les studios catalans ont tout intérêt à avoir placé la barre assez haut afin de répondre aux attentes des joueurs.

Il semble d’ailleurs que JanduSoft, à travers Evil Inside, se lance dans un tout nouveau style. En effet il apparaît que leur catalogue s’orientait jusque là plus vers des jeux de plateformes. Les studios parviendront-il à nous insuffler cette angoisse digne d’un Alien: Isolation ou d’un Resident Evil, loin de tous ces clichés liés aux jeux (films aussi) d’horreur où seule la “peur” se fait sentir grâce aux jump scares?

Rendez-vous donc le 25 mars 2021 pour tester ce “first person horrific”, qui, espérons-le, nous procurera les frissons tant attendus!