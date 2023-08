Eternights – L’apocalypse prend de l’avance

À l’occasion de la gamescom 2023, plusieurs titres ont eu droit à une nouvelle apparition et à la diffusion de détails à leur sujet, histoire de tenir en haleine les joueurs. Eternights, qui allie entre autres mécanismes de jeu drague et expérience à la Persona, n’en était pas en reste. Et c’est d’ailleurs avec une annonce assez surprenante (au cours du Future Games Show plus précisément) qu’il est revenu vers son public : la date de sortie auparavant arrêtée au 21 septembre prochain sur PS5, PS4 et PC ( via Steam et l’Epic Game Store) n’est plus d’actualité. Désormais, la toute première production de Studio Sai sera publiée avec un peu d’avance, soit le 12 septembre prochain. Une façon d’éviter, à la manière d’un Alan Wake 2, le gros nombre de sorties prévues en cette fin septembre, tels les Mortal Kombat 1, Lies of Pies ou Infinity Strash ? On vous laisse méditer sur cette question.

Le lancement ne se fera que sous forme dématérialisée. Ce qui semble assez logique au vu du public ciblé par le jeu, qui, selon toute apparence, ne peut-être que de niche. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il en sera toujours ainsi, car oui, comme on vient de l’apprendre, les amateurs d’éditions physiques ne devraient pas pour autant se laisser abattre, l’éditeur d’Eternights compte bien les satisfaire. Toutefois, à l’heure qu’il est, aucune date précise n’a encore été définie. On sait juste qu’une édition en boîte doit arriver en fin d’année, autrement dit à point nommé pour être placée sous le sapin… Toutefois, on s’en doute, la distribution sera (semble-t-il) limitée à certains revendeurs, et sûrement accessible à partir du store même du distributeur Maximum Games.

Pour le moment, même si la sortie est maintenant très proche, l’heure en est encore aux présentations. La dernière vidéo ne nous en apprend pas forcément davantage sur Eternights, mais elle a le mérite de montrer une nouvelle fois la patte artistique (une sorte de clair/obscur) du jeu, de mettre en avant les différents monstres qui se dresseront face à nos personnages et, surtout, de donner un avant goût des batailles avec des sortes d’épée de lumière et en faisant appel aux forces de nos camarades. Et une chose est sûre, ça a l’air bien dynamique. On vous laisse voir cela :