Éric Chahi (Another World) nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le jeu vidéo finira bel et bien par le gagner ce rang d’Art à part entière tant convoité. Et c’est grâce à des événements comme le fait qu’Éric Chahi vienne d’être fait Chevalier de l’Ordre National du Mérite que les échelons sont gravis peu à peu. Il s’agit non seulement d’une distinction pour l’auteur français, mais aussi pour le média vidéoludique. Retour sur le parcours de ce créateur de talent, dont les jeux ont marqué l’histoire du jeu vidéo.

Another World, Heart Of Darkness, From Dust, Paper Beast… Autant de noms qui ne peuvent que résonner dans le cœur des joueurs. Derrière ces titres entrés dans la légende se cache un créateur discret : Éric Chahi. Graphiste, programmateur, concepteur de jeux, l’homme a de multiples casquettes. Il débute sa carrière au tout début des années 80, lorsqu’il développe dans son coin des jeux comme le Sceptre d’Anubis. Il rejoint par la suite Delphine Software, aux côtés de Paul Cuisset (Flashback, Moto Racer) pour travailler sur des titres comme les Voyageurs du Temps.

Son véritable coup de maître aura lieu en 1991, et il se nomme Another World. Un jeu innovant sur de nombreux aspects, qu’il développe en très grande partie seul. Si le jeu a gagné ses lettres de noblesses et s’est issu au rang de jeu culte, c’est non seulement grâce à sa mise en scène et à ses graphismes (notamment avec l’utilisation de la rotoscopie pour la création de ses animations), mais aussi grâce à son ambiance très onirique, un trait que l’on retrouvera dans la plupart de ses créations, fleurtant toujours entre rêve et réalité.

2021 est décidément une année faste pour Éric Chahi. En effet, le créateur avait déjà été récompensé lors de la cérémonie des Pégases 2021, avec le prix d’honneur remis par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Ce vendredi 7 mai, il a donc été nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite, recevant son insigne de la part de Marie-Paul Cani, membre de l’Académie des Sciences, chercheuse en informatique, elle-même déjà décorée de l’Ordre National du Mérite et Chevalier de la Légion d’honneur.

Comme à son habitude, Éric Chahi s’est contenté un simple message sur les réseaux sociaux pour exprimer sa fierté d’avoir reçu une telle distinction.

What a day! This morning I received the French Order of Merit from the government for my contribution to video game culture in the last 37 years. I hope to continue again for the next 20 years!

I'm very honored to received it from the renowned computer scientist Marie-Paule Cani. https://t.co/wfCJXN0RjN — Eric Chahi (@EricChahi) May 7, 2021

Éric Chahi rejoint donc ainsi le club très privé des auteurs de jeux vidéo récompensé par l’État Français, aux côtés d’illustres noms : Shigeru Miyamoto, Frédérick Raynal et Michel Ancel ayant reçu les insignes de Chevaliers des Arts et des Lettres.

Quoi de mieux pour célébrer cet événement que de se replonger dans un autre monde, grâce à l’adaptation HD d’Another World sur PS4, Xbox One ou Switch ?