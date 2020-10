Epic Games Store – Guerre du Vietnam et plongée onirique

S’il est encore temps de se procurer le coloré et farfelu Pikuniku, il faudra faire vite, car dés 17h aujourd’hui, il cédera son siège de jeu gratuit de la semaine sur l’Epic Games Store. Comme d’habitude, la relève ne se fera pas attendre et ce sont deux nouveaux jeux qui à leur tour se pareront du voile de la gratuité. Au programme, une guerre qui n’était (surement) pas la votre et de la poésie subaquatique.

Rising Storm 2 : Vietnam

FPS en multijoueur propulsant les joueurs en pleine guerre du Vietnam, Rising Storm 2 : Vietnam propose des affrontements d’envergures semblables à ce que l’on pouvait voir à l’époque de Battlefield 2. Pouvant rassembler jusqu’à 64 joueurs usant d’un arsenal de plus de 50 armes et d’une multitude de véhicules, le titre n’incite pas pour autant à foncer tête baissée. En effet, on est ici face à une approche du FPS bien plus tournée vers la simulation que l’arcade, mettant véritablement l’accent sur la stratégie et la collaboration entre les joueurs.

L’idée de coopération est d’autant plus important dans Rising Storm 2 : Vietnam que depuis sa sortie en 2017, un bon nombre de contenu développé par sa communauté à vu le jour. Quoi de plus normal pour un titre dont les créateurs, membres du studio Tripwire, sont avant tout des moddeurs. Alors lancez vous un album de Creedence Clearwater et montez dans le chopper !

Abzû

Après avoir rampé dans la jungle vietnamienne, il est temps de laver toute cette boue et tout ce sang. Pour cela, quoi de mieux qu’une plongée onirique avec le second jeu offert, Abzû. Développé par le studio Giant Squid, dont le prochain titre The Pathless arrivera le 12 novembre (expliquant trés certainement l’offre d’Abzû sur L’Epic Games Store), Abzû s’est souvent vu qualifié de Journey subaquatique.

Et il est tout à fait vrai que le titre culte de Thatgamecompany eu une grande influence sur le développement de Abzû. Néanmoins, ce dernier reste unique via son aspect découverte de la faune et la flore sous-marine. Un titre que l’on vous pousse à ne pas louper.

Rising Storm 2 : Vietnam et Abzû seront donc disponible gratuitement sur L’Epic Games Store à partir de 17h heure locale et ceux jusqu’au 15 octobre.