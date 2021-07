Epic Games Store – Les jeux du mois de juillet prennent la tête

Alors que les joueurs de l’Epic Games Store peuvent profiter de leur nouveau jeu offert depuis un jour seulement, une nouvelle annonce vient déjà nous annoncer qu’elle sera la prochaine offre par la plateforme de jeu américaine. Pouvant d’ores et déjà profiter gratuitement de The Spectrum Retreat jusqu’au 8 juillet, c’est deux jeux supplémentaires qui viendront remplacer le jeu de Dan Smith Games le jour même sur l’Epic Games Store. Et pour ne pas vous laisser trop de répit durant l’été, le mois de juillet sera placé sous le signe de la réflexion.

Le premier jeu offert à partir du 8 juillet va mettre à mal vaut talent de constructeur et il ne s’agit ni plus ni moins que de Bridge Constructor: The Walking Dead. Spin-off du très amusant Bridge Constructor, le jeu nous propose toujours de construire divers ponts afin d’aller d’un point A point à un B, mais avec une grosse subtilité : la présence de zombies. Des hordes viendront attaquer plusieurs personnages de la licence The Walking Dead (Daryl, Michonne, Eugène) qui n’auront pour seul espoir que vos ponts improvisés pour s’enfuir.

Concernant le second jeu offert sur l‘Epic Games Store, il s’agit d’Ironcast, un puzzle-game à l’ambiance steampunk. À bord de machines bipèdes, le jeu va vous demander de venir à bout de vos adversaires au travers de puzzles assez classique mais qui, combinés avec l’Angleterre Steampunk de 1880, donnent un certain charme au jeu. Attention toutefois, le côté puzzle peut paraître simpliste mais il n’en n’est rien. Le jeu va vous demander une bonne dose de réflexion pour utiliser les bonnes compétences au bon moment, et de choisir la structure de votre véhicule avec soin.

Pour rappel ces deux jeux seront donc disponibles pendant toute la semaine du 8 au 15 juillet, suite à quoi ils reviendront payants. Il ne faudra pas rater cette occasion de remplir sa bibliothèque de jeux !