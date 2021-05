Epic Games Store – Jeu gratuit et méga soldes du moment

Dans une situation monopolistique, il faut toujours trouver de quoi innover commercialement, voire dynamiter le marché, pour un nouvel arrivant. Epic Games Store l’a bien compris, s’il veut se tailler une part respectable face au pionnier et indéboulonnable Steam.

Ainsi, depuis la création de la plateforme par le créateur de Gears of War le 6 décembre 2018, une stratégie agressive de jeux gratuits fut mise en place afin d’attirer toujours plus de joueurs autres que ceux de Fortnite. Des jeux plus ou moins récents, plus ou moins bons certes, mais qui ont contribué d’une certaine manière à la popularité et l’attractivité du store.

Cette initiative, qu’Epic nous a toujours promis pérenne, s’est toujours accompagnée de soldes ponctuelles, à l’instar de ce que fait son concurrent direct. Depuis hier jeudi 20 mai et jusqu’au 17 juin donc, une période de méga soldes s’offre à nous. A cela s’ajoutent les potentiels bons de réduction d’un montant de 10 euros qui se rajouteront pour chaque achat (!) de 14,99 euros – mais uniquement valable durant l’opération -.

Parmi les titres qu’on vous conseille lors de ces soldes “coups de poings”, citons pêle-mêle :

Oddworld: Soulstorm à 39,99 euros (- 20%)

à 39,99 euros (- 20%) Alien: Isolation à 9,24 euros (- 75%)

à 9,24 euros (- 75%) The Long Dark à 18,74 euros (- 25%)

à 18,74 euros (- 25%) Shady Part of Me à 10,49 euros (- 30%)

à 10,49 euros (- 30%) Mafia: Definitive Edition à 23,99 euros (- 40%)

à 23,99 euros (- 40%) Death Stranding à 23,99 euros (- 60%)

à 23,99 euros (- 60%) Splinter Cell: Double Agent à 1,24 euros (- 75%)

à 1,24 euros (- 75%) Gone Home à 4,07 euros (- 66%)

à 4,07 euros (- 66%) Disco Elysium à 29,99 euros (- 25%)

à 29,99 euros (- 25%) The Wolf Among Us à 5,99 euros (- 85%)

à 5,99 euros (- 85%) The Talos Principle à 5,99 euros (- 60%)

Et plein d’autres encore très intéressants, de GTA V à Journey, en passant par Limbo ou encore Heavy Rain.

Quant au jeu gratuit du moment, il ravira les amateurs de sport collectif et de show à l’américaine puisque NBA 2K21 est offert à tout possesseur d’un compte Epic Games.

Cette montée en puissance de l’Epic Games Store s’est également accompagnée d’un choix éditorial important, matérialisé par une commission sur les ventes de jeux à hauteur de 12%, quand Steam en récupère 30 dans ses caisses. Intelligent et respectable selon certains, coup marketing pour appâter le chaland selon d’autres, ou les deux, toujours est-il que cette volonté d’ouvrir le store à davantage de développeurs indépendants n’a pour le moment pas porté ses fruits, Steam restant toujours un cran au-dessus en terme de propositions à ce niveau. De même, les exclusivités (temporaires) et autres partenariats n’ont jamais été légions ni époustouflants.

Mais récemment, Microsoft, via son store, a décidé d’embrayer le pas en rabaissant son emprise financière au même pourcentage qu’Epic, mettant ainsi la pression indirectement sur Steam.

Plus que jamais, les effets d’annonce et autres rivalités commerciales ponctuent la marche en avant de cette industrie qui n’avait jamais connu autant de diversité quant à ses canaux de diffusion. A l’image de ce qu’il se passe pour le cinéma et les séries, les nouvelles plateformes devront donc redoubler d’imagination et d’originalité si elles veulent s’insérer dans un paysage de production de contenu déjà saturé de services, où les GAFAM règnent en maitre.