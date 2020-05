Endurance viendra bientôt faire suite à son “illustre” ancêtre

Enfin, fera suite, non… Endurance fera prequel, plutôt, devrait-on dire.

De fait, si Endurance est le second jeu du développeur solo Ivan Panasenko, il est en réalité le prequel de son premier ouvrage, Ailment, paru l’année passée sur appareils Android et iOS. Petit jeu venu de nulle part, il s’est vitre trouvé un vaste public d’amateurs et s’est imposé comme l’un des titres indie de ces plateformes, d’où le “illustre” du titre, mais entre guillemets, car si vous n’êtes pas un joueur mobile, il y a de fortes chances pour que vous n’en ayez jamais entendu parler.

Comme peuvent l’indiquer ces images, les deux jeux sont des titres très axés science-fiction, réminiscences d’œuvres populaires telles que Event Horizon ou les Alien, pour n’en citer que deux. Dans Ailment, vous incarnez un homme qui, comme bien souvent dans le jeu vidéo, se réveille complètement amnésique. Il va alors devoir explorer son environnement, à savoir, un gigantesque vaisseau spatial à la dérive, bourré de créatures en tous genres.

Heureusement, il aura le loisir de ramasser moult armes diverses pour faire face à la menace, tout en s’avançant toujours plus avant dans les entrailles du monstrueux spaceship à la recherche de réponses et de son identité. Le jeu propose ainsi une expérience mêlant aventure, shooter top-down et narration angoissante, mâtinés d’éléments légers de RPG, ce qui lui a valu l’approbation de joueurs amateurs de styles différents.

Cela va sans dire, le prequel Endurance reprend la même formule.

Vous vous retrouvez cette fois dans le vaisseau médical Endurance, dans lequel votre personnage et son compagnon de route doivent enquêter sur les prémices de la propagation d’un virus au sein du navire, lequel transforme petit à petit les occupants en monstres sanguinaires.

Il va donc s’agir à nouveau d’arpenter un titanesque vaisseau labyrinthique, de survivre du mieux possible aux assauts des hordes qui hantent pièces et couloirs, d’expliquer votre façon de penser à une ribambelle de boss belliqueux, d’éventuellement secourir les quelques survivants, bref, tout ce que proposait l’épisode 1, mais en “plus” : plus d’armes, plus de monstres, plus d’action…

Endurance devait sortir en mai, mais son créateur a souhaité le peaufiner. Il est désormais prévu pour le 15 juin, en free-to-play comme son ancêtre (investir ou regarder des pubs servait essentiellement à se soigner, en plus des packs de survie à ramasser ci et là), sur Android et iOS ; les précommandes sont ouvertes, comme ça vous serez prévenu lorsque le jeu paraîtra. Ailment avait fini par proposer du multi, nul doute que ce nouveau jeu bénéficiera du même traitement.