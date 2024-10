Emberstoria – Le nouveau free-to-play stratégique de Square Enix

Square Enix a récemment annoncé le lancement d’Emberstoria, un nouveau jeu de rôle stratégique free-to-play qui sera disponible sur plusieurs plateformes, dont iOS, Android et PC au Japon. Le jeu, bien que sans date de sortie officielle, est listé pour le 29 novembre sur l’App Store.

Plongez dans un univers post-apocalyptique appelé le Purgatoire. Cette terre hostile est peuplée de monstres et recèle les savoirs perdus de mondes anciens. Face à cette menace, l’humanité a su tirer parti de ces connaissances oubliées pour construire des vaisseaux volants et réveiller des âmes guerrières, créant ainsi une armée pour survivre.

Emberstoria propose une expérience de jeu mêlant stratégie en temps réel et gestion de ressources. Les joueurs devront non seulement conquérir des territoires aux côtés de leurs alliés, mais aussi développer une base flottante, Anima Arca, qui leur servira de point central. La personnalisation de cette base, ainsi que la recherche et la production de ressources, seront essentielles à la victoire.

Les combats s’appuient sur les Braises, des guerriers invoqués des profondeurs de l’enfer. Ces unités pourront être renforcées grâce aux objets obtenus en affrontant des créatures magiques. L’amélioration des armes et armures permettra également de mieux préparer les joueurs aux défis croissants du jeu.

L’histoire principale, qui met en scène plus de 40 acteurs de doublage, promet une immersion totale grâce à des dialogues entièrement doublés et animés en Live2D. Ce souci du détail est renforcé par l’implication de grands noms de l’industrie. Yusuke Kozaki, responsable de la conception des personnages, est reconnu pour son travail sur des titres populaires tels que Fire Emblem: Awakening et Fire Emblem Fates, où il a su apporter une touche visuelle unique et emblématique aux personnages.

Quant à Masashi Hamauzu, qui compose la bande-son du jeu, il est un compositeur de renom ayant travaillé sur des titres majeurs comme Final Fantasy XIII ou SaGa Frontier 2. Leur participation à Emberstoria promet une expérience audiovisuelle de grande volée.

Emberstoria promet une expérience de RPG stratégique solide, portée par des créateurs reconnus et des mécaniques bien développées. Avec son univers immersif et ses fonctionnalités variées, il s’inscrit dans la sainte liste des titres à surveiller de près.