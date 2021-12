EA revient sur son année 2021 avec toujours plus de sport au programme

La fin d’année est imminente et il souvent coutume de passer un coup d’œil dans le rétroviseur et de tirer un bref bilan du chemin parcouru. Electronic Arts (EA pour les intimes) revient donc sur 2021 et nous livre une infographie comprenant tout un tas de données en tous genres. On peut ainsi comprendre rapidement les réussites de l’éditeur sur cette année écoulée sans se perdre dans les méandres des chiffres de vente. Déjà, les différents jeux EA ont regroupé plus de 500 millions de joueurs actifs à travers le globe. Les données remontées ont été prises du 01 janvier au 01 décembre 2021.

Mais 2021 est surtout marquée par toujours plus de sport avec en haut du podium, et sans surprise, la licence FIFA. On dénombre pas moins de 9,7 milliards de matchs joués dans le monde entier, et oui, ça en fait des passes et des buts ! Mais le ballon rond n’est pas le seul sport au sommet, on peut ainsi citer UFC 4, NHL et Madden NFL qui regroupent toujours plus de joueurs (moins populaire en France, il faut bien l’avouer). Par ailleurs, le 31 janvier a été la date où Madden NFL a reçu le plus de joueurs de son histoire et correspond au jour où EA Sports s’est associé à la NFL pour organiser le Pro Bowl virtuellement au sein du jeu, une première.

Autre catégorie de jeu à signaler : le firt-person-shooter avec Apex Legends, le battle royale de chez Respawn Entertainment cumule le plus nombre de joueurs actifs. Vient ensuite l’indétrônable les Sims 4, Mass Effect Legendary Edition et Star Wars Squadrons (gratuit un temps pour les abonnés PlayStation Plus). Une chose est sûre, les licences fortes d’EA n’ont pas fini de faire parler d’elles, et 2022 suivra cette lancée à coup sûr.

Pour retrouver toute l’infographie de l’éditeur, on vous invite à consulter son blog officiel cité dans les sources de l’article. On y apprend toujours plus d’informations assez étonnantes. Par exemple, savez-vous que seulement 23% des joueurs ont gardé le nom initial du héros de Mass Effect ? Ou que la mort la plus répandue dans Les Sims 4 est liée à la vieillesse ? Oui, c’est inutile, mais nous, ça nous fait rire…