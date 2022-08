Un easter egg ? Mais qu’est-ce c’est exactement ?

On entend beaucoup parler d’easter egg, mais qu’est-ce que c’est au juste ? Passionné par les énigmes et les choses dissimulées, l’homme a de tout temps pris plaisir à cacher mots et objets aux yeux de ses contemporains. Que ce soit des chansons qui dévoilent un message caché une fois mises à l’envers (comme le titre Rain des Beatles), ou encore des textes parsemés de lettres qui se démarquent, formant un mot, les occasions de soustraire des informations aux regards les moins attentifs ne manquent pas.

Le jeu vidéo ne déroge pas à la règle et les développeurs se permettent parfois à quelques clins d’œil plus ou moins dissimulés au cœur de leurs jeux, récompensant les explorateurs en herbe et ceux qui ont les références. La traduction littérale est « œuf de Pâques”, et c’est ça qu’on appelle un easter egg. Il peut prendre plusieurs formes, mais la finalité reste la même : faire référence à quelque chose, extérieur ou intérieur au jeu, caché dans un coin de la map.

Starship 1 ou le premier easter egg

De ce que l’on sait, le premier easter egg connu du monde du jeu vidéo proviendrait du jeu Starship 1, sorti en 1971 sur les consoles Atari de l’époque. En réalisant une série d’actions très précises, le joueur pouvait voir s’afficher le message “Hi Ron !”. Même s’il reste rudimentaire, il est le premier œuf du panier qui continuera à se remplir au fil du temps.

On citera également le jeu Adventure sorti en 1979 sur Atari 2600, développé par Warren Robinett, qui s’était permis d’y cacher son nom. Les crédits étant plutôt rares à l’époque, c’était une façon pour le créateur de signer son œuvre. Pour beaucoup, cet œuf de pâques est le premier à avoir été découvert.

Au fil du temps, la pratique de l’easter egg s’est démocratisée. Certains sont plus complexes que d’autres, et certains ne sont même pas des références mais juste de petits éléments cachés, comme le fameux appel aux secours des civils dont les aliens ont pris possession dans Half-Life 2. À première vue, leur cri ne veut rien dire, mais après quelques modifications, il est possible de comprendre qu’ils appellent désespérément à l’aide.

On peut également citer le fantôme dans Hitman: Contracts. Dans une des missions du jeu, il est possible d’apercevoir un spectre dans un couloir. Ce dernier peut même être tué (?) et son corps être traîné. Les gardes réagissent comme si vous veniez de réellement commettre un meurtre.

Pour vous donner un dernier exemple, nous pouvons parler des haut-faits de World of Warcraft, dont beaucoup sont des références à des films, des jeux vidéo ou des répliques cultes. Le haut-fait “Maman, j’ai râté la pierre” est une référence évidente au film “Maman, j’ai râté l’avion”, tout comme le haut-fait “30 millions d’ennemis” fait référence à la célèbre émission “30 millions d’amis”.

Pourquoi autant de passion pour ces easter eggs ?

Comme expliqué plus tôt, une bonne partie des gens aime le mystère, le dissimulé et se livre sans problème à cette chasse au trésor virtuelle. Sur YouTube, on peut trouver moult vidéos de compilations sur le sujet. Elles affichent en général un nombre de visionnages conséquent, montrant bien l’intérêt que porte le public à ses pépites cachées.

Cela montre également que la pratique a encore de beaux jours devant elle, surtout quand on voit que des jeux comme The Witcher 3 ou Ghost of Tsushima regorgent de petits easter eggs que les joueurs ont pris plaisir à dénicher. Seul le temps nous dira si nous continuerons à les rechercher avec la même minutie, ou si la pratique mourra au fil des saisons.