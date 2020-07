Earthlock 2 pointe le bout de son nez avec un premier teaser

Comme l’indique son titre, Earthlock 2 est la suite de Earthlock. Et qu’est ce que Earthlock ? C’est un rpg façon nippon développé par le studio indépendant Snowcastle Games, basé à Oslo (logique). Une belle lettre d’amour au genre du j-rpg sortie en 2016, qui malgré quelques défauts (en partie corrigés à coup de mises à jours gratuites) avait su être une belle surprise pour les aficionados de Final Fantasy et autres Dragon Quest. Un succès qui pousse ses créateurs à aller plus loin. Ainsi le 27 juin 2020, Snowcastle Games annonce le développement d’une suite sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X, hélas sans donner d’autres informations. Et ceux jusqu’à il y a quelques jours. Mais d’abord, une petite présentation de l’univers de Earthlock.

La série Earthlock prend place sur Umbra, une planète ayant cessé de tourner sur son axe. Le monde se retrouve donc scindé en deux, avec une moitié plongée dans les ténèbres alors que l’autre cuit sous un soleil constant. Néanmoins, il existe une région longeant la frontière des deux zones qui permet de profiter du meilleur des deux. L’histoire du premier jeu met en scène un groupe d’amis originaire de cette région obligés de quitter leur foyer pour retrouver leurs familles disparues.

Un univers au concept original tout à fait propice à servir de cadre au premier Earthlock. À savoir un rpg au tour par tour digne des productions nippones de la fin des années 90. Sa suite proposera t’elle le même tour de manège ? Et bien comme dit plus haut, le succès du premier jeu a donner, non seulement envie aux membres de Snowcaslte Games de produire une suite, mais surtout d’aller plus loin.

Déjà coté plastique, en proposant des graphismes développés sous le dernière mouture de l’Unreal Engine. Puis en proposant cette fois-ci un action-rpg en monde ouvert avec de nombreux systèmes de jeu imbriqués permettant à chaque joueurs une customisation poussée de leur expérience. En bref, Earthlock 2 sera plus beau, plus grand et plus complexe que son grand frère, comme l’explique Bendik Stang, réalisateur du jeu et co-fondateur de Snowcastle Games.

“Avec notre prochain titre, nous désirons vraiment offrir aux joueurs une grande rejouabilité, beaucoup de customisation et de profondeur, ainsi que d’incroyables possibilités de gameplay émergent. “

Avec Earthlock 2, Snowcastle Games souhaite passer au niveau supérieur et l’on hâte de voir le résultat. Mais pour cela, il va falloir s’armer de patience car il n’existe aucune information concernant la sortie du titre. Et au vue de l’avancement de son développement, qui en ait à sa phase embryonnaire, il serait fort hâtif de l’attendre avant 2022.

Néanmoins, pour ceux qui, intrigué par cet article, souhaiterait découvrir l’univers magique de Earthlock, pas besoin d’attendre aussi longtemps. L’on vous invite bien sûr à visionner le teaser de Earthlock 2 juste en dessous. Mais également à découvrir le premier opus. Car en effet, pour célébrer l’annonce de Eartlock 2, Snowcastle Games propose une promotion sur Earthlock de moins 80% sur Steam, le Nintendo e-shop et le Xbox Games Store, amenant le titre au prix de 4.99€. L’occasion de découvrir ce rpg à moindre prix.